Эколог Эмиль Шукуров скончался на 82 году жизни, о его смерти сообщил пресс-секретарь правительства Чынгыз Эсенгул уулу. Шукуров был одним из самых известных экологов и ученых в Кыргызстане.

Кыргызстандын экологиясына куйуп, тынчсызданган агабыз, эколог Эмил Шукуров бугун коз жумду. Жаткан жери жаннаттан, ыйманы саламат болсун! Уй-булосуно терен кайгыруу менен конул айтабыз. Publicerat av Chyngyz Esengul Uulu Fredag 23 augusti 2019

«Cегодня скончался эколог Эмиль Шукуров, который беспокоился и болел за экологию Кыргызстана. Пусть земля ему будет пухом! Выражаем глубокие соболезнования его семье!» — написал Эсенгул уулу.

Эмиль Шукуров родился 19 января 1938 года. В 1960 году он окончил Кыргызский государственный университет по специальности «биолог-зоолог» и аспирантуру биолого-почвенного факультета МГУ. Шукуров был организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне», а также был редактором 18 карт страны.

С 2016 по 2017 годы он также был депутатом Бишкекского горкенеша. В 2017 году Алмазбек Атамбаев присвоил ему звание «Заслуженный работник охраны природы Кыргызстана».