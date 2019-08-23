Эколог Эмиль Шукуров скончался на 82 году жизни, о его смерти сообщил пресс-секретарь правительства Чынгыз Эсенгул уулу. Шукуров был одним из самых известных экологов и ученых в Кыргызстане.
«Cегодня скончался эколог Эмиль Шукуров, который беспокоился и болел за экологию Кыргызстана. Пусть земля ему будет пухом! Выражаем глубокие соболезнования его семье!» — написал Эсенгул уулу.
Эмиль Шукуров родился 19 января 1938 года. В 1960 году он окончил Кыргызский государственный университет по специальности «биолог-зоолог» и аспирантуру биолого-почвенного факультета МГУ. Шукуров был организатором первого в Кыргызстане экологического движения «Алейне», а также был редактором 18 карт страны.
С 2016 по 2017 годы он также был депутатом Бишкекского горкенеша. В 2017 году Алмазбек Атамбаев присвоил ему звание «Заслуженный работник охраны природы Кыргызстана».