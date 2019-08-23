Генеральная прокуратура 23 августа сообщила, что в случае возвращения бывшего президента Аскара Акаева в Кыргызстан его допросит следствие, а его действиям дадут юридическую оценку.

Допросы должны будет установить причастности к преступлениям, которые совершили его близкие родственники. Генпрокуратура напомнила об уголовных делах против семьи и близкого окружения Акаева из-за обсуждений в СМИ.

Обсуждения близких Акаева были вызваны недавним приездом дочери президента Бермет Акаевой. По словам беглого президента, она «прилетела навестить родственников».

В Генпрокуратуре сообщили, что из-за деятельности благотворительного фонда «Мээрим», возглавляемого его супругой Майрам Акаевой было возбуждено более 30 уголовных дел.

По данным ведомства, ущерб от действии фонда составил 64 миллиона сомов, а десятки зданий и другое имущество возвращены в собственность государства.

Бывший зять Акаева Адиль Тойгонбаев был приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статьям «Мошенничество», «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и «Уклонение от уплаты налогов». Суд также обязал взыскать с него около 10 миллионов долларов в пользу международного аэропорта «Манас».

В отношении сына беглого президента Айдара Акаева было возбуждено четыре уголовных дела, ущерб по которым составил 3 миллиона долларов. Генпрокуратура утверждает, что еще в 11 уголовных делах есть «прямые и косвенные доказательства его вины».

Генпрокуратура сообщила, что в международный розыск объявлены сын беглого президента Айдар Акаев, зять Адиль Тойгонбаев и другие родственники.

В марте 2019 года Акаев заявил российским журналистам, о возможном возвращении в Кыргызстан. Он подчеркнул, что «формальных препятствий [для возвращения нет».

Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана, который правил страной 15 лет. Он был свергнут оппозицией во главе с Курманбеком Бакиевым 24 марта 2005 года. Вместе с семьей, которую обвиняли в коррупции, он переехал в Москву, где с тех пор занимается научной деятельностью.