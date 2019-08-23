Сторонника бывшего президента Алмазбека Атамбаева и члена политсовета СДПК Адиля Турдукулова вызвали на допрос в качестве свидетеля в Министерство внутренних дел на 23 августа. Сам Турдукулов сообщил, что допрос назначен на 17:00.

«[В следственное управление] меня вызвали из-за событий в селе Кой-Таш. В целом, думаю, будут допрашивать об этом», — сказал Турдукулов «Клоопу».

Турдукулов был в селе Кой-Таш 8 августа — в тот день силовики провели второй штурм резиденции Атамбаева и вели с ним переговоры о сдаче. Бывший президент сдался спустя несколько часов и его доставили в ГКНБ.

Ранее правоохранительные органы уже допрашивали активных сторонников Атамбаева, некоторые были задержаны после допросов.

Советника бывшего президента Фарида Ниязова арестовали до октября по делу о захвате заложников. По этому же делу заключили под домашний арест депутатку парламента Ирину Карамушкину. 7 августа, в первый день штурма сторонникам Атамбаева удалось взять в плен шестерых спецназовцев ГКНБ.

После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство».