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Министерство транспорта Кыргызстана разработало правила для владельцев дронов. Проект приказа новых требований опубликовали в марте на сайте Агентства гражданской авиации.

Минтранс хочет обязать владельцев дронов зарегистрировать свои беспилотники в специальном реестре. По задумке ведомства, владельцы также должны будут получить разрешение на «использование воздушного пространства страны» от диспетчеров и в милиции.

Как хотят регистрировать дроны?

В Минтрансе предложили разделить все дроны на четыре категории. Они будут отличаться по весу:

• первый класс – до 1 кг;

• второй класс – до 30 кг;

• третий класс – от 30 кг до 150 кг;

• четвертый класс – свыше 150 кг.

В документе говорится, что все владельцы дронов, чьи аппараты выходят за рамки первого класса — должны будут внести данные о них в реестр.

Для этого им необходимо будет подготовить несколько документов. К примеру, справку о техническом состоянии дрона, документ о покупке устройства или аренды, паспортные данные и так далее.

И это все?

Нет, одной регистрации недостаточно для того, чтобы затем у владельца была возможность беспрепятственно поднимать дрон в воздух. После внесения всей необходимой информации в реестр, хозяин дрона должен будет получить сертификат оператора дрона.

Но для получения этого сертификата владельца дрона обяжут пройти подготовительные курсы «сертифицированных учебных организациях». Что именно подразумевается под подготовительными курсами — неизвестно.

Когда владелец дрона успешно закончит подготовительный курс, то ему выдадут сертификат оператора. Срок действия документа составит два года, после чего ему надо будет вновь пройти курс.

Пока что порядок получения сертификата оператора прописан лишь для владельцев дронов первого и второго класса. Для тех, кто владеет беспилотниками от 30 кг и выше, правила разработают позже.

Контроль полетов

Регистрация и сертификат — не единственные предлагаемые Минтрансом нововведения. Авторы проекта также предложили ввести «постоянный надзор» при полете дрона, чтобы его полет был «безопасным», а также проходил по «требованиям авиационных правил».

По предложению Минтранса, за соблюдением требуемых правил для полета дрона «будут следить» сотрудники милиции. К примеру, владельцу дрона нужно будет получать разрешение для использования воздушного пространства Кыргызстана у центра диспетчеров и правоохранителей.

Также перед взлетом дрона, владелец должен будет уведомить центр диспетчеров о том, где именно будет летать аппарат и какое время он будет находиться в воздухе.

Однако если дрон не будет подниматься выше 50 метров и не будет летать в 5,5 км от аэродрома, то уведомлять милицию о планируемом полете не надо.

Минтранс также предложил запретить запуск дронов в местах скопления людей, под запрет также могут попасть полеты беспилотников вблизи аэродромов и запуск дронов ночью.

Зачем это нужно?

Специалист агентства гражданской авиации при Минтрансе Усен Кариев сказал «Клоопу», что правила регулирования полета дронов нужны для безопасности полетов самолетов.

«Развитие беспилотных воздушных судов очень быстрое. Сейчас появляются дроны [массой] больше 10 кг, потом могут появиться еще больше. И они могут не соблюдать высоту полетов, мешать полету гражданских самолетов», — пояснил Кариев.

В пресс-службе минтранса сообщили, что министр транспорта сможет подписать приказ о дронах после одобрения и получения рекомендаций от других министерств и ведомств. По сообщению пресс-службы, уже около половины других ведомств внесли свои рекомендации в проект.

Пока неизвестно, какое наказание будет ждать нарушителя в случае принятия правил. Минтранс и МВД все еще разрабатывают систему наказаний для нарушителей. Новые правила вступят в силу, если их одобрит министр транспорта.