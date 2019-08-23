Об этом заявил руководитель поисково-спасательного отряда Василий Пивцов на встрече с журналистами в Алматы. По словам Пивцова, спасателям не удалось найти пропавших альпинистов Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Еще один альпинист Александр Чечулин, который был с ними, погиб.

Поиски не дали результата, несмотря на то, что военные использовали тепловизоры и облетали местность на вертолете. Погодные условия не позволили спасателям продолжить операцию по спасению альпинистов.

Жена Мурата Отепбаева, который остался на пике Победы, поблагодарила спасателей за их поиски и заявила, что они «сделали все возможное». Ранее Федерация альпинизма Алматы заявила, что найти альпинистов живыми нет шансов.