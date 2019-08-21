Федерация альпинизма Алматы заявила, что сложные погодные условия в горах Кыргызстана не позволяют вести полномасштабные спасательные работы. Трое казахских альпинистов пропали на пике Победы в Кыргызстане в середине августа.

«С сожалением вынуждены признать, что шансов найти живыми Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева нет. Не смотря на это, 21 августа казахстанский борт совершил еще один контрольный облет, после этого спасательные работы будут завершены», — сообщили в федерации.

По данным федерации, поисками занимались альпинисты из Кыргызстана и Казахстана, а также казахские спасатели и сотрудники минобороны.

«20 августа вертолет выполнил 8 виражей, был внимательно просмотрен весь склон от перевала Дикий и особенно тщательно район возможного спуска альпинистов от 6500 до 4200 метров», — добавили в ведомстве.

Как сообщает тур-фирма «Ак-Сай Тревел», альпинисты попали под лавину и потеряли часть снаряжения. Один из альпинистов, Александр Чичулин, предположительно погиб от отека легких еще 16 августа.