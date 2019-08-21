Министерство здравоохранения озвучило точный диагноз бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Ранее сторонники Исакова начали распространять сообщения в соцсетях, что бывшему премьеру до сих пор не поставили диагноз.

«Синдром недостаточности в бассейне вертебробазилярной артериальной системы (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болям), остеохондроз шейного отдела позвоночника», — говорится в сообщении Минздрава.

По слова врачей, данных об инсульте на снимке магнитно-резонансной томографии нет. Ведомство заявило, что состояние Исакова оценивается как «относительно удовлетворительное».

«Он находится под наблюдением врачей и получает соответствующее лечение», — сообщили в Минздраве.

Сам Исаков заявил, что «чувствует себя нормально». «Я нахожусь на лечении, уверен, что медперсонал делает все возможное. Чувствую себя нормально, думаю, причин для переживаний нет. Иду на поправку», — сказал он.

Исаков находится в отделении неврологии №2 Национального госпиталя с 16 августа — тогда ему резко стало плохо.

Бывший премьер-министр находится под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне 2018 года. Исакову предъявили обвинения в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.