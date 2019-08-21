Омурбек Бабанов после допроса в ГКНБ. Фото: издание Kaktus.Media

Патрульная милиция сообщила, что экс-депутата и кандидата на пост президента Омурбека Бабанова оштрафовали на 5 500 сомов.

Бабанов приехал на допрос в Госкомитет нацбезопасности 20 августа на автомобиле «Лексус LX 570». Передние стекла внедорожника были затонированы.

Патрульные милиционеры составили протокол о нарушении и водворили автомобиль водворили на штрафстоянку. Сам Бабанов заявил, что у его автомобиля заводская тонировка и закон он не нарушал.

Бабанов вернулся в Кыргызстан 9 августа, на следующий день после задержания бывшего президента Атамбаева.

Политик покинул страну сразу после выборов президента — он проиграл своему главному сопернику Сооронбаю Жээнбекову. На Бабанова возбудили два уголовных дела.

В своем интервью в апреле 2019 года он заявил, что ушел из политики и уехал из Кыргызстана по договоренности с Атамбаевым и Жээнбековым. Последние обещали не трогать Бабанова и его сторонников.

Сейчас Бабанова постоянно вызывают на допросы в ГКНБ и Финпол в качестве свидетеля.

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