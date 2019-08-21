Денис Брусиловский

ГУВД Бишкека прекратило дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера», в котором фигурировал преподаватель КРСУ Денис Брусиловский.

«Дело прекратили за отсутствием состава преступления в конце июля», — сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Милиция начала проверку действий Брусиловского в феврале 2019 года, тогда одна из студенток написала заявление на преподавателя, обвинив его в сексуальных домогательствах.

Также в соцсетях были распространены скриншоты возможных переписок Брусиловского со студентками.

В переписке Брусиловский якобы спрашивал разных студенток, как они относятся к «жесткому сексу» и «целованию тела», и якобы просил фотографию «губ и клитора».

Позже четыре возможные потерпевшие домогательства со стороны преподавателя рассказали свои истории «Клоопу».

Администрация КРСУ отстранила Брусиловского от преподавания на гуманитарном факультете «за нарушение морально-этических норм» и объявила ему выговор. Но на других факультетах он все еще может преподавать.

Сам Брусиловский назвал все скриншоты с перепиской, где он якобы домогается студенток, «фейком». Он добавил, что никогда в жизни не домогался студенток и не имел с ними сексуальной связи.

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