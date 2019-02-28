Преподавателя Кыргызско-российского Славянского университета (КРСУ) Дениса Брусиловского подозревают в сексуальных домогательствах из-за обнародованных скриншотов переписок со студентками. Руководство вуза заявило, что решит судьбу преподавателя после внутреннего расследования.

Подозрения в адрес Брусиловского появились после того, как сперва в анонимном инстаграме @anti.krsu, а затем и в одноименном телеграм-канале были опубликованы более 10 скриншотов переписок в WhatsApp.

На них предположительно Брусиловский спрашивал разных студенток, как они относятся к «жесткому сексу» и «целованию тела», и просил фотографию «губ и клитора».

На некоторых скриншотах указан лишь номер его телефона, на других написано имя и отчество, либо его инициалы. Однако везде совпадает фотография профиля, а номер телефона совпадает с тем, что указан на сайте КРСУ.

Сам Брусиловский пока никак не прокомментировал публикацию этих переписок — журналистам не получилось дозвониться до него, сотрудники КРСУ, которые занимаются разбирательством по этому делу, тоже утверждают, что не смогли с ним поговорить.

Редакция «Клоопа» понимает, что сообщения могут быть как настоящими, так и поддельными — подтвердить домогательства сможет только кто-нибудь из жертв, но они пока не заявили о себе.

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Выговор и разбирательства

Завкафедрой по изучению мировых религий и культур Юрий Подкуйко в интервью изданию Vesti.kg назвал скриншоты подлинными (по крайней мере, часть из них) — по его словам, все это произошло месяц назад, и по итогам обсуждения внутри КРСУ дисциплинарная комиссия вынесла Брусиловскому выговор.

«Я не знаю, почему и кто эти переписки повторно выложил. Но насчет Брусиловского, вопрос мы поднимали, и все уже обсуждалось. Он получил выговор. Приказ был подписан ректором Владимиром Нифадьевым», — сказал Подкуйко.

Однако проректор КРСУ по связям с общественностью Леонид Сумароков в интервью «Клоопу» заявил, что пока не может подтвердить подлинность скриншотов, и этим будут заниматься специальные люди — по итогам разбирательств станет известно, продолжит ли преподавать Брусиловский.

Сумароков надеется, что авторы скриншотов напишут заявления в правоохранительные органы, чтобы «это было не голословное обвинение». «Человека обвинили, а значит должны стоять люди, готовые подтвердить данные действия», — сказал проректор.

По словам Сумарокова, Брусиловский не отвечает на звонки своих коллег и пока никак не комментировал инцидент. «Он взрослый человек, несущий ответственность за то, что он говорит, где он говорит, и должен отвечать за свои поступки», — считает он.

Что может грозить за домогательства?

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев рассказал «Клоопу», что в Кыргызстане нет ответственности за сексуальные домогательства, однако, если все будет доказано, то действия Брусиловского могут попасть под статью «Принуждение к действиям сексуального характера».

«Без заявления никто его проверять не будет. [Пострадавшие] должны подать заявление [и приложить к нему] эти скриншоты. Действительно ли он это писал, либо кто-то у него телефон взял и вместо него писал — милиция это выяснит», — сказал он.

Юрист добавил, что по этой статье суд может назначить наказание в виде исправительных работ от двух с половиной лет, штраф от 220 до 300 тысяч сомов, либо лишить свободы на два с половиной года.

«Но тут нужно доказать, что потерпевшие были в зависимости от него. Принуждение тут можно понимать, как психическое воздействие на потерпевшую с целью добиться согласия на вступление в половое сношение или иные действия сексуального характера», — сказал Эралиев.