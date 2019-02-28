Карыпбеков отказался повторно выдвигаться на пост главы КТРК

Действующий генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков заявил на заседании Наблюдательного совета, что не будет бороться за сохранение своей должности. Это произошло на фоне выборов будущего гендиректора главного телеканала страны.

Карыпбеков не назвал причин отказа от продолжения борьбы за сохранение должности гендиректора КТРК — своему уходу он посвятил большой пост на фейсбуке с благодарностями в адрес коллег, сотрудников, политиков и активистов.

В своем прощальном посту Карыпбеков назвал период своей работы на телеканале «непростым». «Были взлеты, падения, успехи, неудачи, перенес клиническую смерть и потерял самого близкого друга», — написал он.

Часть своего обращения гендиректор КТРК направил бывшему и нынешнему президентам, а также последним премьер-министрам, политикам и другим чиновникам. «КТРК – это центр политики. Огромная махина, которая является активным участником всех основных политических процессов в стране», — добавил он.

Ранее, в середине февраля, Карыпбеков заявил, что собирается баллотироваться на второй срок по просьбе коллектива, а также чтобы усилить конкуренцию между кандидатами. Тем не менее, еще два года назад он обещал, что не будет вновь избираться на еще один срок.

Работа Карыпбекова на КТРК

Карыпбеков возглавил КТРК в марте 2015 года. До этого он руководил международным аэропортом «Манас» и работал юристом в компании «Мегаком». За четыре года работы КТРК не раз критиковали за односторонние сюжеты, которые отражают позицию властей, но не дают мнения оппозиции или гражданских активистов.

Например, во время президентской гонки 2017 года кандидат в президенты Темир Сариев обвинил КТРК в том, что телеканал за три недели показал 127 репортажей про провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова (который позже стал президентом).

С другой стороны Карыпбекова хвалят за инфраструктурные изменения в КТРК — с технической точки зрения телеканал развился и обновил свою техническое оснащение.

Некоторые депутаты неоднократно критиковали Карыпбекова и заявляли, что телеканал не предоставляет эфир для оппозиции. Однако сам глава КТРК говорил, что несмотря на критику канала, к нему лично не поступило ни одной задокументированной претензии.