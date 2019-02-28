«РусГидро» не вернется к строительству Верхне-Нарынских ГЭС, но поможет с инвесторами

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Эмиль Султаналиев
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«РусГидро» пока не может себе позволить вновь заниматься строительством Верхне-Нарынских ГЭС в Кыргызстане — об этом заявил гендиректор российской госкомпании Николай Шульгинов.

Шульгинов сделал свое заявление на фоне последних новостей о переговорах «РусГидро» с правительством Кыргызстана.

По его словам, российская госкомпания не вернется в проект Верхне-Нарынских ГЭС, потому что он «неокупаем» при действующих расчетах. Однако Шульгинов добавил, что «РусГидро» будет помогать кыргызским властям с поиском инвесторов.

Верхне-Нарынский каскад ГЭС — долгосрочный энергетический проект правительства Кыргызстана, который начался еще при президенте Алмазбеке Атамбаеве в 2012 году совместно с «РусГидро». Спустя несколько лет после запуска проекта, строительство не было завершено, и правительство Кыргызстана вышло из соглашения с российской компанией.

По словам Атамбаева, кыргызским властям пришлось пойти на такой шаг «из-за падения экономики и цен на нефть в России». «РусГидро» ответила на разрыв соглашения требованием вернуть ей вложенные в проект $37 млн.

После этого кыргызские власти начали поиск инвестора, который бы компенсировал затраты «РусГидро» и достроил каскад ГЭС. В 2017 году проектом заинтересовалась чешская компания Liglass Trading, но сделка сорвалась — чешский инвестор не смог вовремя погасить долг Кыргызстана перед «РусГидро».

В ноябре 2018 года «РусГидро» подала иск на Кыргызстан в Гаагский суд, а через месяц — заявила о продаже всех своих акций в ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» за 2,5 млн сомов.

Кыргызские власти пока так и не нашли инвестора, который бы продолжил работы по строительству Верхне-Нарынских ГЭС.

Скандалы при строительстве каскада ГЭС

Когда «РусГидро» потребовала от Кыргызстана возмещения её $37 млн, депутаты парламента в феврале 2016 года решили ознакомиться с ходом строительства.

Осмотрев строящиеся объекты, парламентарии не поверили, что выполненные работы обошлись в $37 млн, и заявили о завышении реальной стоимости проекта.

Журналисты «Клоопа» изучили 29 тендерных документов ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» и обнаружили, что контракты кыргызско-российского предприятия очень часто передавали фирмам-однодневкам или дочерним компаниям «РусГидро».

Например, один из тендеров по строительству ГЭС выиграла российская «ЛенГидроСтрой» — дочка «РусГидро». Она разработала технико-экономическое обоснование проекта. Точной цифры, сколько компания получила за свои услуги, нет. По разным оценкам, заработок «ЛенГидроСтроя» на тендере мог составить от 117,6 млн до 659 млн сомов.

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