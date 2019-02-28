В Бишкеке врачи нацгоспиталя и роддома №4 пытались купить новорожденного ребенка у матери. Они предложили женщине 20 тысяч сомов, чтобы она не оформляла официальный отказ от ребенка, а отдала его им. Всех троих женщин задержала милиция.

Самого младенца врачи планировали продать за 190 тысяч сомов. Для поиска потенциального покупателя, они сняли квартиру в центре Бишкека, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Всех задержанных водворили в изолятор временного содержания. Милиция возбудила на них уголовное дело по статье «Торговля людьми», им грозит от пяти до семи с половиной лет заключения.