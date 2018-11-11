Российская «РусГидро» подала иск на Кыргызстан в Гаагский суд — компания надеется вернуть инвестиции, вложенные на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. На реализацию этого проекта «РусГидро» потратила $37 млн, но он не был доведен до конца.

Компания надеется, что суд в Гааге встанет на ее сторону — тогда Кыргызстану придется возместить ей $37 млн. Эти деньги были потрачены на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, которое так и не было завершено.

«Работаем с судом, который в Гааге, идет подготовка большого количества документов. Там все идет не быстро. Главное, что он [судебный процесс] начался», — говорит гендиректор компании Николай Шульгинов.

Об иске стало известно еще 7 ноября, но с тех пор власти Кыргызстана не выпустили никакого официального заявления по этому поводу.

На момент публикации материала пресс-секретарь правительства Чынгыз Эсенгул уулу не смог прокомментировать информацию об иске, предложив позвонить в другой день.

По информации издания «Коммерсант», «Русгидро» намерена продать свою долю в проекте ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС». Но желающих выкупить актив «РусГидро» пока нет.

Сможет ли «РусГидро» выиграть судебное дело?

По словам российского юриста Александра Пахомова, такие шансы у «РусГидро» есть — поскольку позиции компании в споре выглядят более убедительными.

Однако, по его мнению, компании придется подтвердить факт вложенных инвестиций, если она хочет добиться выплаты всех $37 млн. Юрист сомневается в способности кыргызской стороны вернуть «РусГидре» требуемые $37 млн.

« [Я думаю, что] подача искового заявления [“РусГидрой”] во многом выглядит как попытка надавить на контрагента — чтобы тот завершил процесс выхода холдинга из совместного проекта. Если не на своих, то как минимум на неких компромиссных условиях», — сказал Пахомов в беседе с «Коммерсантом».

Как Кыргызстан и «РусГидро» не достроили Верхне-Нарынский каскад ГЭС

Кыргызстан и Россия договорились о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС в 2012 году. Общая стоимость проекта была оценена в 727 млн.

Со стороны России в проект вошла «РусГидро», а со стороны Кыргызстана — «Электрические станции». Но работа над проектом остановилась в 2016 году, когда Кыргызстан в одностороннем порядке разорвал соглашение по проекту.

По словам занимавшего тогда должность президента Алмазбека Атамбаева, Кыргызстану пришлось пойти на такой шаг из-за «ухудшения состояния экономики в России и падении цен на нефть».

Тогда российская «РусГидро» потребовала от Кыргызстана вернуть вложенные в проект $37 млн — по двустороннему договору с кыргызской стороной у нее есть на это право.

В середине 2017 года кыргызские власти решили передать строительство каскада ГЭС на реке Нарын чешской компании Liglass Trading — она даже согласилась возместить 37 млн «Русгидро».

Но в сентябре 2017 года кыргызские власти отказались от сотрудничества с Liglass Trading — компания не исполнила обязательство по выплате долга Кыргызстана перед «РусГидро».

В настоящее время правительство Кыргызстана все еще в поисках инвесторов, которые смогли бы завершить строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Хищения при строительстве каскада ГЭС

В феврале 2016 года со строительными работами на Верхне-Нарынском каскаде ГЭС ознакомилась депутатская комиссия.

Она решила узнать, на что были потрачены $37 млн, который Кыргызстан должен возместить госкомпании.

Осмотрев строящиеся объекты, депутаты не поверили, что выполненные работы обошлись в $37 млн, и заявили о завышении реальной стоимости проекта.

Журналисты «Клоопа» изучили 29 тендерных документов ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» и нашли ряд фактов, когда контракты совместного предприятия «Русгидро» и Кыргызстана передавались фирмам-однодневкам или дочерним компаниям «Русгидро». Так же журналисты выяснили, кто и сколько заработал на строительстве.

Скандал со строительством каскада ГЭС на реке Нарын не обошел и чешскую компанию Liglass Trading — она стала фигурантом расследования спецслужб Чехии.

Это случилось после того, как компанию заподозрили в том, что у нее нет опыта в реализации проектов, аналогичных Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС.

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