Обнародованный в соцсетях снимок бывшего сотрудника ГКНБ с криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым вызвал критику спецслужб со стороны кыргызстанцев.
Снимок был опубликован 11 ноября в тематической фейсбук-группе «БеспределKG». На фото изображены двое мужчин в костюмах, судя по обстановке, находящихся в помещении ресторана или клуба.
Один из них, что выше ростом — известный кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев, который в 2013 году был осужден в Кыргызстане на три года (несмотря на то, что обвинение просило 14 лет за «организацию преступной группы», «хранение наркотиков», «применение насилия в отношении представителя власти» и «похищение человека»).
Второй человек на фотографии — Ильяс Амангазиев — один из немногих сотрудников ГКНБ, чье лицо стало публично знакомо после того, как он в июле 2017 года в нетрезвом состоянии залез в чужой бассейн и устроил дебош.
Пока не совсем понятно, был ли Амангазиев действующим сотрудником спецслужб на момент снимка.
Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов в телефонном разговоре с журналистом «Клоопа» сказал только то, что человек на фотографии «уже уволен из ГКНБ». «Уволили по статье “Дискредитация”, больше ничего сказать не могу», — сказал Сулайманов.
Представитель ГКНБ не стал говорить, когда именно был уволен их сотрудник — до или после того, как фотография с Кольбаевым была обнародована. Сулайманов не стал отвечать на дополнительные вопросы и отказался продолжать разговор.
Увольнение из спецслужб по «дискредитации» возможно из-за положения, которое регулирует работу офицеров — об этом сказано в статье 186, пункте 6.
«Стерлась грань»
Так или иначе снимок Амангазиева с Кольбаевым вызвал негодование со стороны пользователей соцсетей, которые во многом отрицательно отнеслись к тому, что сотрудник спецслужб фотографируется с криминальным авторитетом.
Например, пользовательница Райкан Саякбаевна сыронизировала: «На вечную память. Знакомство с Камчы — большая честь для сотрудника ГКНБ». А Инжи Суракматова с сожалением написала о том, что «стерлась грань между силовыми структурами и криминальным миром».
Правозащитница Динара Ошурахунова призвала ГКНБ публично отреагировать на обнародованный снимок.
«ГКНБ молча согласился. Даже если бывший сотрудник (а бывших гкнбшников и сексотов не бывает), контора должна высказать позицию. А то потом тихо вернут на работу», — написала она.
Несмотря на то, что подавляющее количество комментариев негативные, но есть и те, кто защищает бывшего сотрудника ГКНБ — пользователь Александр Касымбеков пишет, что фотография сама по себе не говорит о каких-либо связях между двумя людьми.
«Например, я тоже на Иссык-Куле случайно сфотографировался с человеком, а он потом оказался депутатом. Но это же не говорит о том, что он меня прикрывает, или я его купил с потрохами», — объясняет пользователь.
«Вор в законе»
Камчы Кольбаев — один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. В 2000 году его осудили на 25 лет лишения свободы за покушение на своего конкурента Рыспека Акматбаева, но он сбежал из колонии в 2006 году.
Его смогли задержать только в 2010 году, а спустя три года Бишкекский горсуд приговорил его к трем годам лишения свободы, несмотря на то, что обвинение просило 14 лет.
Все три года Кольбаев не просидел — в 2014 году он уже был отпущен на свободу из-за того, что большую часть срока он итак уже провел в следственном изоляторе, пока шел судебный процесс над ним.
Власти США на протяжении последних семи лет вводили санкции в отношении Кольбаева — в июне 2011 года президент Барак Обама внес кыргызского криминального авторитета в список крупнейших наркобаронов, а в 2017 году Министерство финансов США внесло его в «черный список» и заявило, что Кольбаев — часть международной преступной группы «Братский круг».
Летом 2018 года журналисты-расследователи из Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у Кольбаева квартиру в Дубае. По их информации, кыргызский «вор в законе» приобрел недвижимость в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — там цены составляют от $400 до $700 тысяч.