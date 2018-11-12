Снимок был опубликован 11 ноября в тематической фейсбук-группе «БеспределKG». На фото изображены двое мужчин в костюмах, судя по обстановке, находящихся в помещении ресторана или клуба.

(экс?) Сотрудник ГКНБ с Камчы Кольбаевым. Publicerat av БеспределKG Söndag 11 november 2018

Один из них, что выше ростом — известный кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев, который в 2013 году был осужден в Кыргызстане на три года (несмотря на то, что обвинение просило 14 лет за «организацию преступной группы», «хранение наркотиков», «применение насилия в отношении представителя власти» и «похищение человека»).

Второй человек на фотографии — Ильяс Амангазиев — один из немногих сотрудников ГКНБ, чье лицо стало публично знакомо после того, как он в июле 2017 года в нетрезвом состоянии залез в чужой бассейн и устроил дебош.

Пока не совсем понятно, был ли Амангазиев действующим сотрудником спецслужб на момент снимка.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов в телефонном разговоре с журналистом «Клоопа» сказал только то, что человек на фотографии «уже уволен из ГКНБ». «Уволили по статье “Дискредитация”, больше ничего сказать не могу», — сказал Сулайманов.

Представитель ГКНБ не стал говорить, когда именно был уволен их сотрудник — до или после того, как фотография с Кольбаевым была обнародована. Сулайманов не стал отвечать на дополнительные вопросы и отказался продолжать разговор.

Увольнение из спецслужб по «дискредитации» возможно из-за положения, которое регулирует работу офицеров — об этом сказано в статье 186, пункте 6.