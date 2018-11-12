Медаль от Обамы за шесть баксов. Как эксперт из Кыргызстана создал себе имидж ученого на блефе

Профессор Нурлан Наматов — эксперт в очень важной и непростой теме экстремизма. Его комментарии для своих материалов брали многие авторитетные кыргызские издания — например, «Азаттык», «Настоящее время», 24.kg и «Кактус Медиа».

Центр политико-правовых исследований (ЦППИ) тоже указывает Наматова экспертом на своём сайте — он участвовал в одной из дискуссий ЦППИ по теме «Роль ислама в светском Кыргызстане».

Свой профессиональный авторитет Наматов подкрепляет огромным количеством регалий — им почти полностью посвящен его сайт, для них выделен специальной альбом на его фейсбук-странице, он рассказывает о них в интервью разным изданиям и журналам.

Однако его экспертный имидж строится на блефе — с помощью титулов и медалей с громкими названиями Наматов создает образ более компетентного человека.

Конечно, так блефовать не запрещено законом, но его статус «почетного профессора» и экспертные комментарии вводят в заблуждение общественность, которая верит ему на слово.

Давайте разберемся, что именно не так с имиджем «рыцаря-командора» Нурлана Наматова.

«Почетный профессор»

Весной 2017 года издание «Спутник» опубликовало интервью с Нурланом Наматовым. В разговоре с журналисткой Светланой Федотовой он рассказал ей о своих регалиях и профессиональном международном признании. Их полный список доступен на его сайте и выглядит вот так:

доктор политических наук;

почетный профессор университета Карлос Албицу Майами;

профессор права Центрально-Американского института Азия-тихоокеанского региона в Коста-Рике;

профессор университета Комплутенсе в Мадриде;

действительный член Международной академии глобальных исследований;

член Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии;

член Парижского азиатского общества;

Рыцарь-Командор Ордена Орла Грузии и Нетленной Плащаницы;

обладатель президентской медали Волонтера США, почетной грамоты и благодарственного письма от президента Барака Обамы;

приглашенный лектор Колледжа де Франс;

обладатель медали «60 лет миротворческих операций ООН» от российской организации ветеранов-миротворцев;

обладатель медали имени Оливера Кромвеля Европейского научно-промышленного консорциума;

обладатель почетного знака и мантии профессора права Университета Мира ООН.

Сам «Спутник» представил Наматова так: «По книгам Нурлана Наматова учатся студенты лучших вузов Европы, он может не снимать шляпу перед королем Испании, а королева Великобритании лично заверила его в ряды FRAS (членов Королевского азиатского общества Великобритании)».

Наматов также рассказал изданию, что он почетный профессор университетов в США, Испании, Коста-Рике, а еще в Королевском колледже Франции.

Быть лектором в Королевском колледже Франции — одном из старейших заведений Франции, в котором обучались будущие обладатели Нобелевских премий — действительно почетно.

Поэтому редакция «Клоопа» попросила французскую журналистку Мари-Аликс Детри узнать, что колледжу известно о Наматове. В заведении заявили, что не знают такого человека, и что он никогда не преподавал в их стенах.

В интервью журналисту «Клоопа» Наматов отреагировал на это так: «Я не смог поехать в Париж на лекцию, потому что пришлось бы самостоятельно оплачивать поездку».

Со старейшим вузом Испании, основанным в XV веке — Мадридским университетом Комплутенсе — Наматов якобы проводил совместные исследования, но не сказал, какие именно. Пресс-служба университета заявила, что в их кадровой базе данных «нет имени Нурлана Наматова».

Наматов: «Быть такого не может. Может, [слишком большой университет]. На самом деле, такой диплом [почетного профессора] есть, я его не придумал».

По просьбе журналиста «Клоопа», Наматов описал церемонию присуждения звания почетного профессора:

«Там три профессора собираются, решают и подписывают диплом. У них есть научный или ученый совет, и они на общем собрании коллегиально приглашают присваиваемого, он читает лекцию, ему хлопают, потом мантию [дают], и как-то так», — рассказал он.

После этого между ним и журналистом состоялся следующий диалог:

— Как в вашем случае это было?

— Вы знаете… можно я не буду давать вам интервью?

(Впоследствии журналисту все же удалось убедить Наматова продолжить разговор и он дал «Клоопу» согласие на цитирование его слов из телефонного разговора).

Карьера Наматова не обошла стороной и США. По его словам, он стал «ординарным» профессором в частном университете Карлоса Албицу в Майами. Однако поиск его имени по сайту университета опять не принес никаких результатов. В списке профессоров его также нет. На момент публикации материала администрация вуза еще не ответила на запрос «Клоопа».

Наматов: «Это, конечно, меня огорчает, если на самом деле меня нет на сайте. Я думаю, [это] не совсем правильно, думаю, что я все-таки должен у них быть».

Центрально-Азиатский институт Азиатско-Тихоокеанского региона в Коста-Рике — еще одно учебное заведение, где Наматов якобы получил почетную степень профессора. В интернете есть сайт этого университета, однако информации там крайне мало. Например, последние новости университета датированы 2015 годом.

Потенциальные абитуриенты могут «подать заявку на обучение» на одной из страниц сайта. Там опубликовано сообщение от «главы приемной комиссии» Джессики Лангел. Дословно в нем говорится следующее: «Я параграф. Кликните сюда, чтобы отредактировать меня и добавить свой текст».

Поиск в Google по фотографии самой «Джессики Лангел» показывает, что это стоковое изображение женщины с папкой в руках, которое используется многими сайтами.

Наматов: «Я затрудняюсь ответить, сколько человек там учится, насколько [университет] большой. Они приглашали, но туда ездить проблематично, потому что платить должен я сам. […] Я могу туда приезжать с лекциями, но личное мое присутствие там необязательно».

Наматов также утверждает, что этот университет входит в «Академическую программу ООН», однако такой программы в ООН нет. Возможно, что эксперт перепутал её с другой программой — «Академическим влиянием ООН», но и туда названный им университет в Коста-Рике не входит.

Наматов: «Я уверен, в профессорах (из этого университета), и я не думаю, что они меня подставляли. Они мне сказали, что этот университет входит в Академическую программу ООН, ну я это и написал».

Парижское азиатское общество, Королевское азиатское общество Великобритании и Ирландии, Международная академия глобальных исследований — эксперт Нурлан Наматов рассказывает о своем членстве как минимум в этих организациях.

Журналист «Клоопа» обратился в Королевское азиатское общество Великобритании и Ирландии и там подтвердили, что Наматов действительно является их членом. «Наше сообщество доступно любому, кто заинтересован в азиатской культуре и истории», — ответили в организации.

Желающие вступить в нее должны заполнить анкету и отправить её на месячное рассмотрение. После одобрения заявки они могут оплатить свое членство в организации — так, к примеру, для жителей Центральной Азии стоимость вступления составляет 45 фунтов стерлингов (4000 сомов).

Наматов: «За меня при вступлении поручились три человека. Не могу сказать, кто именно […] За что меня приняли, мне кажется, некорректно мне будет говорить за них. Почему они приняли такое решение, я не могу сказать».

По словам эксперта, по такой же схеме его приняли и в Парижское азиатское общество — правда он так и не сказал, за какие заслуги.

Карьера Наматова привела его к членству в еще одной организации. В 2016 году он вступил в Международную академию глобальных исследований в Москве. По его словам, это «недавно образованная организация», которая находится в Московском государственном университете (МГУ).

«Есть у них какой-то сайт. Если набрать “глобальные исследования”, я знаю, что 44-м номером идет наш соотечественник [первый президент Кыргызстана] Аскар Акаев, а 43-м иду я», — сказал Наматов.

По его словам, он выступил в МАГИ с лекцией об экстремизме перед профессорами МГУ и МГИМО, но конкретную дату выступления не назвал.

«Я уехал, а буквально через месяц научное собрание решило все-таки дать мне члена МАГИ», — сказал Наматов.

Сооснователь российского проекта «Диссернет», который выявляет плагиат в научных диссертациях, Андрей Заякин пояснил журналисту «Клоопа», что все четверо учредителей МАГИ работают в МГУ.

«Ближайшие соратники [одного из основателей МАГИ] Ильина и его преемники — это были первые жертвы “Диссернета”. Так что тут плагиатор на плагиаторе сидит и плагиатором погоняет», — сказал он.

МАГИ образовалась в 2014 году, но уже в мае 2017 года эта организация прекратила свою деятельность, а ее сайт теперь перенаправляет пользователя на рекламу порно. Сам Наматов этого никак не прокомментировал.

«Награды получают за заслуги»

«Как бы надменно ни звучало, но награды получают за заслуги», — заявил Наматов в интервью 2015 года. Тогда у него появилась награда President’s Volunteer Service Award (PVSA) от президента США Барака Обамы. Журналисту «Клоопа» эксперт не смог объяснить, за что именно он ее получил.

Наматов: «Наверное, они посчитали нужным [меня наградить]. В благодарственном письме от Обамы стандартное послание есть. Меня приглашали на официальную часть, я не поехал. У меня есть доверенное лицо, вот оно мне сообщило».

В интервью «Спутнику» Наматов заявил, что награду ему вручили «за книги», но не привел названия ни одной из них.

Такая награда действительно существует. Однако в списке ее официальных получателей в 2015 году его имени нет. Зато на сайте PVSA можно заказать ее точную копию. Набор, который есть у Наматова (значок, диплом и письмо от президента США) сейчас стоит там $6,25 — около 430 сомов.

Наматов: «Честно сказать, ваши вопросы меня напрягают. Я бы вообще ни о чем не хотел давать интервью».

Еще у Наматова есть медаль Оливера Кромвеля. По его словам, он получил её «за выдающийся вклад в политическую и научную жизнь» — такие медали действительно есть, но их можно купить на аукционах. Цены разнятся от 50 до 550 фунтов стерлингов (от 4,5 до 50 тысяч сомов).

Наматов: «Медаль Оливера Кромвеля — не берусь судить, это круто или нет. Но, по-моему, мне её дала российская академия естественных наук. Это было давно. Я получил [ее] в Москве».

В своем интервью журналу OneMag в 2015 году Наматов говорил, что получил эту медаль в Министерстве образования и науки России. «Минобрнауки России такой медали не учреждало, соответственно не производило вручение», — ответили там на запрос журналиста «Клоопа».

Про еще одну награду Наматов не особо часто рассказывает в интервью, но перечисляет в числе собственных заслуг на своем сайте. Он утверждает, что «российская организация ветеранов-миротворцев ООН» наградила его «медалью 60-летия миротворческих организаций ООН» — «за вклад в укрепление мира и безопасности на Ближнем Востоке».

Наматов: «Вы знаете, я так к этой награде отношусь: ну награда и награда. Это общественная организация, она меня как-то отметила, и мне очень приятно. Ну и как-то на этом все».

Президент российской межрегиональной общественной организации ветеранов-миротворцев ООН Сергей Лавров не смог подтвердить награждение Наматова этой медалью: «Мы такой медали не выпускали и такого человека мы не награждали», — сказал он в переписке с журналистом «Клоопа».

Тем не менее, такая награда действительно существует. Однако её утвердила другая организация — музей миротворческих операций. Глава музея Валерий Гергель сообщил журналисту «Клоопа», что ее может получить «любой гражданин и любая организация». И Наматов действительно получил медаль — после того, как сам попросил её в музее.

Наматов: «C фамилией я могу ошибаться, но по-моему, их президент то ли Гарагуля, то ли еще кто-то. Фамилия просто такая у него была».

Написание книг приносит Наматову не только прибыль, но и награды. За публикацию одной из книг (не указано, какой) его наградили «премией Общества армигеров, придворных короля Испании». Информации о работе этого общества очень мало.

Вероятнее всего, речь идет о некоммерческой организации, которая изучает испанскую геральдику. (Непонятно, имеет ли она отношение ко двору короля Испании.) Где, когда и как «общество армигеров» вручило ему награду, Наматов не рассказал.

Наматов: «Меня там не было, а награду получило мое доверенное лицо».

Еще Наматов рассказал в интервью журналу OneMag, что у него есть титул рыцаря-командора, но когда, как и за что ему дали такое звание, он не объяснил.

Наматов: «Вы знаете, я уже сам жалею, что мне дали этот рыцарский орден. Ну опять же, лучше им задать вопрос, за что мне его дали. Я достоин быть рыцарем-командором. […] Он у меня есть, это не научная награда, не государственная, не общественная».

У него есть и «Орден Орла Грузии и Нетленной Плащаницы». Это династическая награда Грузинского Царского Дома — царской династии, которая окончательно потеряла власть в стране в 1841 году. Наматов опять же не упоминает, что именно послужило причиной награждения.

«Барон-соавтор»

Это не все, чего добился Наматов. Еще он написал около десяти книг на темы экстремизма и религии, но в Кыргызстане ни на русском, ни на кыргызском языке ни одну из них не опубликовали.

Наматов: «В Кыргызстане мои книги не будут пользоваться спросом. Почему? Вопрос не ко мне. Я советовался с маркетологами».

По его словам, он зарабатывает на своих книгах, продавая их через интернет-магазины. К примеру, три книги Наматова на «Амазоне» стоят от $50 до $100. По его словам, основные их покупатели — «университеты за границей». В качестве примера он привел один из университетов Тайваня, не уточнив его названия.

«[В их библиотеке] около 20 млн книг, по-моему. Может, два миллиона. Вот, я информацию такую в интернете нашел. Они приобрели несколько моих книг в свою библиотеку», — сказал он.

Почти все его книги опубликованы издательством Lambert Academic Publishing (LAP), которое имеет весьма сомнительную репутацию среди работников научной сферы. В России вообще официально не признаются научные работы, опубликованные LAP.

Дело в том, что LAP работает так: автор присылает издательству книгу, а оно публикует ее без рецензирования, редактирования и корректуры. Причем только в одном экземпляре — остальные печатают только в том случае, если их кто-то закажет.

«Книга печатается в режиме print-on-demand (печать по требованию), обязательные экземпляры ни в библиотеки, ни в Книжную палату не представляются, то есть вероятность того, что книгу кто-либо прочитает, стремится к нулю», — говорится в справке научной библиотеки имени Горького Санкт-Петербургского государственного университета.

Наматов: «LAP — открытое издательство, с ним каждый может сотрудничать. Что с ним не так-то? Мои книги опубликованы в Славянском университете, на их сайте есть. Ну они не печатают пять или десять тысяч книг. Они по заказу печатают. Часть денег оставляют себе, часть мне. Я считаю, что это справедливо».

Соавтором нескольких книг Наматова стал некий Отто Ф. Фон Фейгенблатт. На своем сайте он указал, что также входит в Королевское азиатское общество Великобритании и Ирландии, а также ведет деятельность в США и Испании.

Фон Фейгенблатт — почти такой же большой любитель титулов и регалий, как и сам Наматов. Скриншот с сайта Фон Фейгенблатта

На сайте президента Республики Косово говорится, что он стал почетным послом Косово в США и Коста-Рике. А еще у Фейгенблатта есть титул барона, но но несмотря на это, публичной информации о нем очень мало.

В достижениях Фон Фейгенблатта указано, что с 2008 года он возглавляет международную академию социальных наук — именно от этой организации Наматов получил награду за «Лучшую книгу года». То есть, Фон Фейгенблатт выдал награду Наматову за книгу, которую сам написал в соавторстве с ним.

Наматов: «Этот момент меня совсем не смущает. Я не думаю, что этот критерий был основным. […] Потому что там критерии, наверное, другие, может там комиссия у них. Не знаю, как это происходит. Я процедурные моменты сейчас комментировать не хочу и не могу».

Кроме этого, Фон Фейгенблатт возглавляет испанское общество армигеров, придворных короля Испании. Именно эта организация и наградила Наматова своей премией за серию книг. Наматов сказал, что «не знает [о том, что этой организацией руководит Фон Фейгенблатт], но подозревает».

Наматов: «Я не знал, что он [Фейгенблатт] президент. Поздравляю его с этим. В любом случае, я не думаю, что президент единолично решает, кому вручать [награды]».

Это было не единственным случаем, когда Фейгенблатт выдал Наматову награду. Диплом от университета Карлоса Албицу в Майами о присуждении ему степени почетного профессора подписан (никогда не угадаете!) Отто Ф. Фон Фейгенблаттом.

Кроме того, он опубликован на фотографиях университета в Коста-Рике — того самого, где Наматов, по его словам, получил «почетного профессора».

Фото со страницы Коста-Риканского университета в фейсбуке — Фон Фейгенблатт (справа) и очередная медаль.

Достижения Наматова вновь привлекли к себе внимание в конце августа 2018 года, когда одна из пользовательниц фейсбука сделала репост его интервью «Спутнику». В комментариях к посту известный активист Эдиль Байсалов попросил Наматова предоставить нейтральные и объективные источники для подтверждения его достижений, но тот лишь предложил ему посетить свой сайт.

После этого Байсалов обвинил автора интервью и издание «Спутник» в публикации непроверенной информации. Редакция сняла интервью с сайта, пообещав вновь опубликовать его после проверки регалий Наматова. Спустя три месяца интервью по прежнему недоступно на сайте издания.

Сам Наматов в разговоре с журналистом «Клоопа» заявил, что относится к своим регалиям нормально. Он также не скрывает того, что они помогают ему зарабатывать путем продажи своих книг.

«Наука, слава богу, открыта для всех. С регалиями или без, я очень рад, что я занимаюсь любимым делом», — ответил он.

Над материалом работали: Рустам Халимов, Айгерим Казыбаева, Алексей Журавлев, Дмитрий Мотинов, Эльдияр Арыкбаев, Катя Мячина

Редакция «Клоопа» благодарит за помощь с публикацией этого материала дата-отдел «Новой газеты», Андрея Заякина и журналистку Мари-Аликс Детри.