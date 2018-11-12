Госкомитет информационных технологий и связи Кыргызстана договорился с российским концерном «Вега» о запуске проекта «Безопасный город». Первые камеры на кыргызских дорогах установят в течение полугода.

Стороны подписали соглашение 12 ноября. В течение полугода «Вега» установит первые камеры на дорогах Бишкека, а также на трассах Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Балыкчы, Бишкек — аэропорт «Манас» и Бишкек — КПП «Ак-Жол».

Коммерческий директор «Веги» Сергей Калмыков заявил, что в Кыргызстане камеры подключат к системе «Призма». «Она инновационная с точки зрения технологий. Сертифицирована в прошлом году, протестирована и испытана в нескольких областях России», — заявил он.

На сайте «Веги» утверждается, что для работы системы «Призма» достаточно высокоскоростного интернета. По словам разработчика, она не нуждается в проведении оптоволоконных линий и может работать от питания солнечных батарей

Председатель Госкомитета связи и информационных технологий (ГКИТиС) Бакыт Шаршембиев сказал, что «Вега» будет получать с каждого штрафа 211 сомов — таким образом, в компании планируют окупить инвестиции в «Безопасный город» за пять лет.

Какие камеры установит «Вега»?

На первом этапе «Вега» установит 90 камер двух типов. 52 из них будут фиксировать превышение скорости, а остальные — пересечение двойной сплошной, выезд за стоп-линию или проезд на красный свет светофора.

В Бишкеке «Вега» установит 42 камеры. Четыре из них будут фиксировать превышение скорости, а остальные — другие нарушения.

Еще 48 камер установят на трассах Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Балыкчы, Бишкек — аэропорт «Манас» и Бишкек — КПП «Ак-Жол». Большинство камер, которые установят на трассах, будут фиксировать превышение скорости.

Кроме этого, «Вега» передаст Министерству внутренних дел Кыргызстана 20 передвижных систем по фиксации нарушений правил дорожного движения.

«К передвижным комплексам фиксации нарушений ПДД относится тренога. Они ставятся по указу МВД. Места дислокаций [этих систем] каждый день меняются», — объяснил Шаршембиев.

По словам главы ГКИТиС, эти системы будут работать и стоять на международных трассах.

Кто будет управлять «Безопасным городом»?

Глава ГКИТиС Бакыт Шаршембиев в разговоре с журналистом «Клоопа» сказал, что «Безопасным городом» будет управлять МВД Кыргызстана. Оно должно будет проверять и подтверждать законность выписанных штрафов, а также контролировать их оплату водителями. Данные о штрафах и нарушениях будет хранить Государственная регистрационная служба.

Копия базы данных ГРС будет храниться в Госкомитете нацбезопасности, чтобы её можно было восстановить в случае потери.

«В дальнейшем вся информация перейдет в Государственный центр обработки данных. Она будет храниться там», — объяснил Шаршембиев.

Когда второй этап проекта?

По словам Шаршембиева, сейчас в ГКИТиС планируют второй этап работы и рассматривают локации, куда еще можно установить камеры.

«Ош, Джалал-Абад, Талас, Нарын, Каракол, Чолпон-Ата — все это будет охвачено. Плюс трассы», — сказал он.

Администрация города Балыкчы уже запустила своими силами систему видеонаблюдения — в городе установили 84 камеры. Шаршембиев заявил, что её «надо переделать».

«Это я уже озвучил в Жогорку Кенеше. У них поставлена [система] видеонаблюдения, но она в общую систему [“Безопасного города”] не сможет войти», — заявил он.

Как «Вега» забрала «Безопасный город»

Российский концерн выиграл тендер на установку камер на дорогах по проекту «Безопасный город» в сентябре 2018 года. Конкурсная комиссия выбрала «Вегу», потому что та предложила наименьшую цену за выполнение проекта.

Но сразу приступить к работам «Вега» не смогла. Второй участник тендера — компания «БИС» — пожаловалась в независимую комиссию при департаменте госзакупок.

Свою жалобу «БИС» обосновала тем, что «Вега» не доказала свой опыт в успешном запуске систем, аналогичных «Безопасному городу».

Кроме этого, «БИС» в своей жалобе прикрепила документы российских управлений МВД по Ульяновской и Тверской областям. В них ведомства жаловались на неисправную работу камер «Веги», которые, по их мнению, «завышают скорость» и выходят из строя.

В самой «Веге» заявили, что учли эти недостатки и устранили их перед запуском «Безопасного города» в Кыргызстане.

5 октября независимая комиссия удовлетворила ходатайство «БИС» и отменила результаты тендера по «Безопасному городу», но 9 октября ГКИТиС оспорил это решение в суде.

1 ноября Межрайонный суд Бишкека одобрил иск ведомства и признал законность результатов тендера по «Безопасному городу».