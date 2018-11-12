Мусульманке запретили ходить в бассейн из-за буркини. Как защитить себя от подобных ситуаций?

Администрация бишкекского бассейна ДСК («Детский спортивный комплекс») запретила горожанке посещать их заведение из-за того, что она пришла купаться в буркини, плавательном костюме для мусульманок. Юристы говорят, что это — нарушение прав человека.

Что произошло?

8 ноября бишкекчанка, пожелавшая скрыть своё имя, посетила ДСК и искупалась в его бассейне в буркини. После водных процедур администрация заведения заявила, что в таком виде пользоваться бассейном нельзя.

Потерпевшая записала разговор с начальством бассейна на видео, на котором оно не может объяснить, на какие правила ссылается. В видео также появляется другая посетительница бассейна, которая подтверждает, что ей также запрещали купаться в буркини.

В официальном заявлении администрация госпредприятия «Спортивный комплекс», которое владеет ДСК, объяснила отказ тем, что посещение бассейна в буркини нарушает санитарные требования по эксплуатации бассейнов. В них, кроме прочего, указано, что посетители обязаны иметь при себе купальник или плавки.

В заявлении администрации также указано, что к ним обращалось уже много женщин-мусульманок, которые хотели бы посещать бассейн. Но, по мнению руководства предприятия, нормы ислама запрещают им плавать вместе с мужчинами.

Тем не менее, после критики со стороны общественности администрация пообещала, что решит проблему с доступом мусульманок в бассейн, а правила, на которые они ссылались — поменяет, но, когда именно, неизвестно.

Один из выходов из этой ситуации, как предлагает администрация — это выделить часы для посещения бассейна исключительно верующими мусульманскими женщинами.

Почему действия ДСК — неправильны?

Во-первых, потому что администрация бассейна неправильно понимает правила, на которые ссылается. Генеральный директор юридической фирмы «Прецедент» Фатима Якупбаева говорит, что буркини — это тоже купальник, а значит санитарные нормы его не запрещают.

Во-вторых, ограничивать из-за религиозных убеждений — это дискриминация, потому что в кыргызских законах (в конституции!) закреплена свобода вероисповедания. Это значит, что все должны быть равны перед законом вне их убеждений.

В-третьих, разделять часы посещения на женские и мужские в государственном бассейне — это нарушение прав человека, как и запрет посещения определенным группам клиентов, утверждает Якупбаева.

Религиоведка Индира Асланова говорит, что нормы ислама не обязательно запрещают женщинам купаться вместе c мужчинами — это зависит от интерпретации. В арабских странах с этим не возникает проблем — женщины купаются вместе с мужчинами, правда, в одежде (например, в буркини).

По словам Аслановой, разделение часов на мужские и женские — не самая лучшая идея. Это можно сравнить с разделением общественного транспорта — на мужской и женский.

Что делать, если меня выгоняют из-за одежды?

Во-первых, соберите аудио или видео доказательства того, что вам запрещают доступ в заведение — снимайте или записывайте на диктофон (телефон).

Когда вы соберете доказательства — идите в прокуратуру того района, где находится заведение, и напишите заявление о нарушении. С этого момента у прокуратуры будет 10 дней, чтобы решить, наказывать ли администрацию заведение за их действия.

А если прокуратура не реагирует — подавайте на работника прокуратуры суд за бездействие.

Юристка Жибек Кенжебекова советует также обратиться к омбудсмену, ответственному за права человека. Это можно сделать через сайт, описав дискриминирующие правила, которые установило заведение.

Над материалом работали: Катя Мячина, Рада Галкина, Эльдияр Арыкбаев