Журналисты-расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли элитную недвижимость 12 кыргызстанцев в Дубае. В числе них кыргызский криминальный авторитет Камчы Кольбаев, с 2012 года входящий в список «самых крупных наркобаронов мира».

OCCRP получил базу данных владельцев недвижимости в Дубае за 2014-2016 годы от некоммерческой организации из США C4ADS. Предположительно, эту базу данных составили профессиональные риелторы, и она состоит из 54 тысяч адресов и 129 тысяч владельцев из 181 страны.

Исследователь OCCRP Карина Щедровски рассказала журналисту Kloop.kg, что информацию о владельцах элитной недвижимости сначала разделили по странам, а после выделили среди них политиков, преступников и людей, находящихся под санкциями США и Европейского союза.

«Рынок недвижимости в Дубае — привлекательное место для инвестиций. Мы выяснили, что большинство агентов не спрашивают о происхождении денег и предпочитают расчет наличными. Закрытость самого рынка сделала Дубай привлекательным для криминальных авторитетов и всех кто хочет “спрятать” деньги», — сказала исследователь.

Palm Jumeirah. Фото: Getty Коттеджи на острове Palm Jumeirah

В числе обладателей элитной недвижимости 12 кыргызстанцев, семеро из них купили квартиры в самых дорогих районах Дубая: у двух граждан Кыргызстана обнаружили недвижимость в Downtown Dubai, еще у двоих — в Palm Jumeirah, и у четверых — в Dubai Marina.

Три квартиры из списка принадлежат одному человеку — некоему Байышу Сурабалдиеву. Одна из квартир находится в Jlt jumeirah lake towers, еще две — на искусственном острове Palm Jumeirah.

Неизвестно точно, является ли обладатель этих квартир братом депутатки СДПК Эльвиры Сурабалдиевой или это его полный тезка. По информации минюста, брат Сурабалдиевой, бизнесмен Байыш Сурабалдиев — владелец ОсОО «Охранное агентство “Гарант Ультра”».

Квартира Камчы Кольбаева

Среди обладателей элитной недвижимости в Дубае числится и криминальный авторитет Камчы Кольбаев, которого в конце 2017 года внесли в «черный список» Минфина США.

Известно, что Кольбаев, которого называют «коронованным вором в законе», купил квартиру в районе Dubai Marina по адресу Bahar 1 — апартаменты там стоят от $400 тысяч до $700 тысяч.

Dubai Marina, Bahar 1

В США Кольбаева называют частью «Братского круга», международной преступной группировки, в которую входят лидеры и члены нескольких евразийских ОПГ, также он внесен в список самых крупных наркобаронов мира.

В 2013 году в Кыргызстане его приговорили к трем годам лишения свободы — при этом обвинение требовало 14 лет. Уже через год Кольбаева отпустили на свободу, а Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева.

Зарубежное имущество кыргызских чиновников

В 2016 году Kloop.kg обнаружил у кыргызских чиновников и их близких недвижимость и имущество в Болгарии.

Стало известно, что экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев, еще занимая министерскую должность, открыл в болгарском черноморском курортном городе Варна компанию Emir-KG.

По кыргызским законам, он не мог заниматься предпринимательской деятельностью, будучи чиновником.

Также бизнес в Болгарии обнаружили и у жены экс-спикера парламента Ахматбека Кельдибекова — на Аиду Токтоматову в болгарском городе Бяла была зарегистрирована компания «ЕВРАЗИЯ-КГ».

В момент регистрации фирмы муж Токтоматовой был депутатом кыргызского парламента и по закону о государственной службе не мог сам заниматься бизнесом или предпринимательской деятельностью.

В учредительных документах обеих компаний отчество, дата рождения и подпись владельцев совпадают с данными кыргызского министра и жены депутата.