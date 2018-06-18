ГКНБ нашел российское гражданство у экс-мэра Бишкека Кулматова

Госкомитет нацбезопасности возбудил второе уголовное дело против экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова из-за «подделки документов» и «незаконного пересечения государственной границы». По данным спецслужбы, у политика два гражданства — Кыргызстана и России.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Кулматов в 1995 году по заявлению о потере паспорта гражданина СССР получил гражданство Российской Федерации. Но спустя год он, незаконно используя уже недействительные советские документы, получил и кыргызский паспорт.

В спецслужбе утверждают, что в 2001, 2003 и 2013 годах Кулматов несколько раз менял свои паспорта. Против экс-мэра Бишкека возбудили уголовное дело за «подделку документов» и «незаконное пересечение государственной границы».

18 июня Бишкекский горсуд оставил Кулматова под стражей в СИЗО ГКНБ до 28 июня из-за ранее возбужденного дела. Адвокат Кулматова Сергей Слесарев сказал, что он ничего не знает о новом уголовном деле.

Дело Кулматова

Кулматова заключили под стражу 5 июня по обвинениям в коррупции. По версии следствия, он в 2014 году, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грант китайской компании ТВЕА в $2 млн. Эта компания модернизировала ТЭЦ Бишкека.

Деньги предназначались для строительства двух новых школ в регионах Кыргызстана, но Кулматов, по версии следствия, перенаправил деньги на постройку школы в жилмассиве Калыс-Ордо недалеко от Бишкека.

Сам Кулматов заявил, что в Кыргызстане «идет политическое преследование» окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входит и он сам.

«Мое личное мнение — это дело политическое. Вы, сами видите, что происходит в Жогорку Кенеше, в мэрии города в отношении меня», — сказал он.

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