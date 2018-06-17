Кыргызстанец за рулем такси врезался в пешеходов в центре Москвы. Пострадали восемь человек

В российской столице кыргызстанец за рулем такси врезался в пешеходов — пострадали восемь человек. Он пытался убежать с места происшествия, но его задержали, возбуждено уголовное дело.

Происшествие произошло на улице Ильинке в центре Москвы. Такси врезалось в пешеходов — никто не погиб, но от наезда пострадало восемь человек, в том числе две гражданки Мексики. Семь пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести.

В социальных сетях опубликовали видео наезда — на нем видно, как такси резко выворачивает на тротуар и врезается в людей, после чего водитель пытается сбежать, но вслед бросаются около десятка очевидцев аварии и останавливают его.

Внимание! Видео содержит сцены насилия.

Наезд такси в Москве.. жесть какая-то. pic.twitter.com/09XTwbZNPw — Борисыч (@Borisich_glass) June 16, 2018

Таксист убегал и кричал: Не убивайте, не надо! pic.twitter.com/iWTADJx91n — Рустем Адагамов (@adagamov) June 16, 2018

СМИ сначала сообщили о том, что водитель — гражданин Кыргызстана — был пьян, но ГИБДД опровергло это. Полиция заявила, что водитель не справился с управлением, сам кыргызстанец также утверждает, что ненамеренно въехал в пешеходов.

По предварительной версии, водитель задремал в пробке и машинально нажал на газ. Против кыргызстанца возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.