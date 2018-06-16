Международная организация Amnesty International заявила, что власти Кыргызстана должны положить конец «ала-качуу» — похищению женщин для принуждения к браку. Внимание правозащитников к этой проблеме привлекли две истории, связанные с похищением девушек в Бишкеке.

Amnesty сделала своё заявление 15 июня — в нем заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил, что законы Кыргызстана неэффективны против похищения женщин и принудительных браков.

«Власти Кыргызстана должны активизировать свои усилия по защите женщин и девочек. Ни в одном обществе не должно быть места для похищений, сексуального насилия и принудительных браков, как бы ни пытались объяснить это традициями или чем-либо ещё», — говорит он.

Причиной такого заявления правозащитной организации стали похищение и убийство 19-летней Бурулай Турдалы кызы, произошедшее 28 мая, и похищение и изнасилование 18-летней девушки, которую 10 июня вывезли силой из Бишкека в Нарын.

По словам Кривошеева, власти должны «незамедлительно привлечь к ответственности» всех виновных в похищении девушек и «послать чёткий сигнал», что не будут терпеть подобное насилие.

«Все пострадавшие от уродливой практики «похищения невест», должны получить полную компенсацию, включая всю необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку», — считает он.

Ранее практику похищения женщин с целью принуждения к браку раскритиковали агентства ООН в Кыргызстане.

После похищения и убийства Бурулай Турдалы кызы в здании милиции, агентства ООН в Кыргызстане выступили с коллективным заявлением и призвали власти страны принять дополнительные меры, чтобы предотвратить «ала-качуу».

Бурулай похитили у ворот собственного дома

Убийство Бурулай

За последний месяц в Кыргызстане произошло два резонансных случая, связанных с похищением девушек для насильственного брака.

28 мая водитель маршрутки похитил 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы, а позже убил её в РОВД после того, как милиция задержала их обоих и доставила в отделение для разбирательства.

Убийство Бурулай вызвало большой резонанс в обществе — активисты и правозащитники проводили митинги, требуя ужесточить наказание за похищение женщин для принуждения к браку.

Ужесточить законы против «ала-качуу» и увеличить срок лишения свободы для похитителей до 10 лет предложил и омбудсмен Кубат Оторбаев.

Депутаты обещали обсудить ситуацию с похищением девушек в парламенте и ужесточить законы.

Представитель Службы собственной безопасности при МВД заявил, что убийца воспользовался халатностью милиционера, который «отвлекся» за несколько мгновений до убийства.

Родители Бурулай сомневаются в этой версии — по их мнению, похититель мог заплатить милиционерам, чтобы поговорить с девушкой и решить конфликт самостоятельно.

По предварительным итогам расследования из органов внутренних дел были уволены пять сотрудников милиции. Всего под санкции попали 23 милиционера.

«Этого недостаточно. Просто уволить — это не наказание. Их надо посадить в тюрьму. Они допустили такое жестокое убийство. Он не просто зарезал ее, но еще и буквы вырезал на теле», — говорит отец Бурулай Турдалы Кожоналиев.

Похищение и изнасилование

Согласно заявлению правозащитной организации «Кылым Шамы», 10 июня мужчина похитил 18-летнюю девушку и вывез её из Бишкека в Джумгальский район Нарынской области, где изнасиловал её.

После похищения мужчина сообщил семье девушки, что увез её в Джумгал, чтобы жениться на ней. По словам родных пострадавшей, похититель был знаком с ними — они снимали жилье у его отца в Бишкеке.

Участница митинга против «Ала-качуу». Фото: Марат Абдыкалыков

Наказание за «ала-качуу»

«Ала-качуу» — это похищение девушки для насильственного вступления в брак. Часто оно заканчивается изнасилованием и заключением брака против воли девушки.

По данным ООН в Кыргызстане каждый час происходит «ала-качуу», и как минимум 35% браков в Кыргызстане — результат похищения. При этом суды в среднем наказывают преступников за похищение женщин менее строго, чем за кражу, скотокрадство и угон автомобиля.

Данные Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) за 2016 год показывают, что 6% замужних кыргызстанок старше 15 лет в были похищены и насильно выданы замуж.

Наказание за подобное похищение женщины меньше, чем за просто похищение человека, максимальный срок, который получит похититель — семь лет лишения свободы против 10 годов, соответственно.

До 2012 года наказание за «ала-качуу» было еще ниже — всего три года лишения свободы.

Как показывает практика, милиционеры принуждают к «мирному» разрешению конфликта между семьями похитителя и его жертвы. По данным МВД Кыргызстана, 64% милиционеров в Оше считают «похищение невест нормальным», к тому же 82% из них считают, что похищение «спровоцировано» самими женщинами.