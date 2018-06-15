В соцсетях распространяется инфографика от организации Focus Economics, в которой Кыргызстан находится на 10 месте среди беднейших стран по ВВП на душу населения. В действительности это не так — объясняем, почему.

Вот так выглядит инфографика Focus Economics:

Рейтинг Focus Economics. Организация пропустила букву “y” в английском названии Кыргызстана

Организация поставила Кыргызстан на 10 место по результатам прогноза ВВП на душу населения на 2018 год.

Почему этот рейтинг сомнительный? Потому что при составлении инфографики Focus Economics учитывает показатели только 127 стран, а не всех в мире.

Например, в этот топ-10 не вошли Южный Судан, Бурунди, Малави, ЦАР, Мадагаскар и Афганистан — и это неполный список стран, где ВВП на душу населения меньше, чем в Кыргызстане.

В таком случае ставить Кыргызстан в топ-10 беднейших стран мира — неправильно.

Согласно прогнозу МВФ на 2018 год для 193 стран мира, Кыргызстан находится на 31 месте среди беднейших стран мира, а не на 10, как это показано в инфографике Focus Economics.

Похожая ситуация с другими странами Центральной Азии в рейтинге Focus Economics — в действительности их позиции в мировом рейтинге по ВВП на душу населения должны быть лучше. Например, в рейтинге МВФ Таджикистан находится на 20 месте, а Узбекистан — на 33 месте среди беднейших стран.

Вот так выглядит топ-10 беднейших стран по данным МВФ:

Контекст: То, что Кыргызстан на самом деле не входит в топ-10 беднейших стран, конечно, не говорит о том, что страна богатая. Сами оценки по ВВП на сайте Focus Economics похожи на те, которые прогнозирует МВФ. Проблема в методологии составления рейтинга, который не учел другие страны мира.

Авторы: Савия Хасанова, Эльдияр Арыкбаев.