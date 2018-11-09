В Джалал-Абаде напали на журналистку — неизвестный повредил ей руку

Причины нападения неизвестны — на журналистку напали возле её дома в Джалал-Абаде.

Пресс-секретарь местного отделения милиции Мыктыбек Турдубеков сказал, что Сатыбалдиевой повредили в руку, и сейчас она находится в больнице. По его словам, состояние журналистки — «хорошее».

«Оперативная группа выехала на место происшествия. Сейчас мы опрашиваем соседей и возможных свидетелей. Чем была ранена Сатыбалдиева, мы пока не можем сказать. Это может быть нож или что-то другое. Все определит экспертиза», — сказал Турдубеков журналисту «Клоопа».

По словам представителя милиции, правоохранительные органы уже начали расследование нападения.

Подруга пострадавшей Роза Макмусаева сообщила «Клоопу», что Сатыбалдиева не знает напавшего на неё мужчину. «Ей перевязали руку. Про мотивы нападения она тоже не знает», — сказала Макмусаева.

Сатыбалдиева известна тем, что ведет ютуб-канал Malina.TV, на который подписаны 36 тысяч человек. Она публикует видео на кыргызском языке и освещает местные новости Джалал-Абада и социальные проблемы.