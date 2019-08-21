Первомайский райсуд Бишкека 20 августа признал задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева законным. Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев подал заявление в суд о незаконности действия властей во время штурма дома бывшего президента 7 и 8 августа.

По мнению судьи, бывший президент изначально не был задержан, его принудительно доставили в органы дознания. «А привод — обусловленная законом мера, и внешне он схож с задержанием или временным ограничением свободы», — заявил судья.

Адвокат Атамбаева сказал, что обжалует решение суда. Во время рассмотрения заявления Слесарева судья запретил журналистам снимать происходящее.

Власти решились на штурм резиденции Атамбаева после того, как он трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Во время штурма погиб один спецназовец и пострадали 170 человек.

После штурма Атамбаеву предъявили подозрения по делам, которые рассматривались парламентом для лишения его неприкосновенности и статуса экс-президента.

Также ему вменяют такие статьи, как «Организация убийства», «Организация захвата заложников» и «Организация массовых беспорядков». Эти дела появились уже после штурма резиденции бывшего президента.

Атамбаева лишили неприкосновенности и задержали на фоне его затянувшегося конфликта с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Ссора между политиками длится уже более полутора лет, хотя сам Атамбаев фактически продвинул кандидатуру Жээнбекова на выборах президента в 2017 году.