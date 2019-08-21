Госкомитет нацбезопасности нашел кыргызстанку, которая распространила в соцсетях и мессенджерах сообщение о массовых беспорядках в Кыргызстане с 25 августа по 13 сентября.

«Установлено, что она, поверив разным слухам, записала аудиообращение и в целях предупреждения своих родных и близких отправила сообщение. Оно мгновенно было распространено в соцсетях», — говорится в сообщении ГКНБ.

По данным госкомитета, женщина призналась в неправомерности своих действий и попросила прощения у жителей страны за то, что ввела общественность в заблуждение.

Сотрудники ГКНБ провели с ней профилактическую беседу.