Подземный переход у филармонии. Фото: издание «Кабар»

Госкомитет нацбезопасности заявил, что в Управлении капстроительства при мэрии завысили стоимость ремонта надземных и подземных переходов в Бишкеке. По данным спецслужбы, ущерб государству составил 376 тысяч сомов.

«По итогам проверки выявлены факты завышения стоимости работ в размере 498,9 тысяч сомов, из которых работы на сумму 122,3 тысяч сомов были устранены подрядчиками», — заявили в ведомстве.

ГКНБ начало расследование по статье «Злоупотребление должностным положением».

Прокуратура Бишкека в 2018 году проверила конкурсы, проведенные Управлением капстроительства при мэрии. Это подразделение занимались ремонтом подземных переходов на проспектах Чуй — Абдрахманова и Чуй — Манаса.

Кроме того, муниципальная служба построила надземные переходы у рынка «Мадина» и у Аламединского базара. После проверки семерых сотрудников управления привлекли к дисциплинарной ответственности.

Мэрия еще в 2017 году открыла подземные переходы у ЦУМа и филармонии, стоимость реконструкции составила 70 млн сомов. В этом же году в Бишкеке открыли четыре надземных перехода — стоимость одного обошлась мэрии в 17 млн сомов.

Сразу же после открытия подземных переходов, в одном из них начал протекать потолок, а в другом отклеиваться тактильная плитка, которая помогает передвигаться слабовидящим людям. Кроме того, в подземных переходах до сих пор не работают на постоянной основе электроподъемники.