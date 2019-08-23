Дмитрий Ложников

Директора телеканала «Апрель» и члена политсовета СДПК Дмитрия Ложникова вызвали на допрос в Военную прокуратуру 23 августа.

Ложников сообщил «Клоопу», что его вызвали в качестве свидетеля, но ему неизвестно по какому делу. Допрос должен начаться в 18 часов.

Это не первый вызов Ложникова на допрос. 13 августа его уже допрашивали следователи ГКНБ и МВД. В общей сложности Ложников провел на допросе более пяти часов.

Телеканал «Апрель» принадлежит бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. Бывший президент сдался властям после двух дней ожесточенного противостояния в своем доме в Кой-Таше. Его поместили в СИЗО до 26 октября.

Вскоре власти наложили арест на имущество Атамбаева, включая телеканал Апрель — список состоит из более 100 объектов. В минкульте сообщили, что арест телеканала не связан с его контентом и критикой нынешних властей.

Также сторонников Атамбаева допрашивают по нескольким уголовным делам, которые возбудили после событий в его резиденции. Близкую соратницу бывшего президента и депутатку Ирина Карамушкину заключили под домашним арестом по делу о захвате заложников.