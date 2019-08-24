Бывший премьер-министр Феликс Кулов заявил «Азаттыку», что не встречался с дочерью первого президента Кыргызстана Бермет Акаевой и готов подать в суд на журналистов, написавших обратное. На кого именно он подаст в суд и кто писал о его встрече с Акаевой политик не уточнил.

О прилете Бермет Акаевой в Кыргызстан СМИ писали около пяти дней назад.

«Я не встречался с Бермет Акаевой не только в последнее время, но и вообще никогда, даже когда занимал различные должности. Единственный раз я ее видел, когда был гостем на ее свадьбе», — говорит Кулов.

По его словам, он подаст в суд на журналистов, если они не напишут опровержения о его встрече с дочерью своего политического оппонента. При президенте Аскаре Акаеве Кулов был лишен свободы — против политика возбудили несколько уголовных дел, на свободу он вышел уже после революции 2005 года, когда Акаев лишился власти.

По словам Аскара Акаева, его дочь приехала в Кыргызстан «навестить родственников». После ее приезда в обществе заговорили о его возможном возвращении в страну — а Гепрокуратура сообщила, что в этом случае он будет допрошен. Против семьи бывшего президента возбуждено множество уголовных дел — супругу, сына и зятя Акаева обвиняют в растрате, коррупции и мошенничестве.

Сам Акаев еще в марте заявил о своем возможном возвращении в Кыргызстан. Его бывший оппонент Кулов считает, что «необходимо отходить от практики гонений бывших руководителей страны», и Акаеву ничего не мешает вернуться на родину.