Первомайский райсуд Бишкека избрал меру пресечения депутату парламента Ирине Карамушкиной вечером 22 августа. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Судья принял решение отправить Карамушкину под домашний арест до 8 октября 2019 года. Депутат назвала обвинения в свой адрес незаконными и заявила, что не принимала участия в захвате заложников.

Ранее Генеральная прокуратура объявила, что Карамушкину подозревают в «захвате заложников» во время событий 7-8 августа в селе Кой-Таш.

Тогда силовики дважды штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, и в результате первой неудачной попытки в плен были взяты шесть сотрудников спецназа ГКНБ. Ранее по подозрению в захвате заложников под арест уже взяли сторонников Атамбаева — Фарида Ниязова, а также членов «Народного штаба» Алгу Кылычова, Кыяза Смаилова и Амантура Жамгырчиева.