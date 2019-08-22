Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 22 августа встретился с жителями Ак-Талинского района Нарынской области. Глава государства еще раз напомнил, что борьба с коррупцией в стране не прекращается, а также заявил, что «больших результатов» можно добиться лишь при поддержке народа.

«Во власть должны приходить люди без корыстных интересов, не для обогащения, желающие честно служить и пользоваться почетом среди народа. Мы должны поддерживать тех, кто свято дорожит своей репутацией», — заявил он.

По его словам, за 25 лет коррупция в Кыргызстане стала «национальной проблемой».

«Большое количество тех, кто стремится к власти не для развития страны, а для накопления богатств. Они превратили власть в инструмент обогащения и бизнес», — добавил Жээнбеков.

После того, как Сооронбай Жээнбеков стал президентом Кыргызстана, он объявил борьбу с коррупцией одним из ключевых пунктов своей работы. Жээнбеков неоднократно утверждал, что не будет мириться с коррупционерами, а также не допустит семейно-кланового правления.

В результате кампании по борьбе с коррупцией арестовали бывших высокопоставленных чиновников, большинство из которых соратники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Среди них экс-премьер Сапар Исаков и бывшие мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов.

Атамбаев назвал методы борьбы Жээнбекова с коррупцией «охотой на ведьм», однако президент заявил, что не допустит расправы над политическими оппонентами под видом антикоррупционной борьбы.

Во время своей декабрьской в 2018 году пресс-конференции Жээнбеков пообещал, что антикоррупционная проверка коснется еще одного высокопоставленного чиновника — Райымбека Матраимова. 31 января финпол начал проверять его имущество. Результаты проверки все еще неизвестны.

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