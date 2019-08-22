Видеозапись инцидента с участием автоинспектора появилась в фейсбуке 21 августа. По словам автора, это произошло в Ноокате, но когда именно — неизвестно.

Согласно видео, сотрудница патрульной милиции остановила водителя и потребовала у него водительские права, техпаспорт и чек об уплате налога на машину. Когда водитель попытался узнать причину остановки, сотрудница патрульной милиции заявила, что в его машине был открыт багажник.

«Причина [остановки], почему у вас багажник открыт? Это же легковая машина, когда вы груз кладете, то вы должны закрывать багажник», — заявила она.

Мужчина предоставил ей права, после чего сотрудница патрульной милиции забрала их и села в «Дэу Матиз», который был припаркован напротив. Водитель несколько раз обратился к ней и другому инспектору, чтобы ему вернула права, но они проигнорировали его требования и уехали с документами.

Видео заканчивается тем, что водитель находит инспектора, которая изъяла у него права. Когда он вновь попросил ее вернуть документы, женщина ответила «какие права?». За нее также заступился некий Турсунали Ажикулов, который представился главным редактором журнала «Ата-Журт».

Он начал угрожать водителю «уголовным делом» за то, что тот вел съемку, а также заявил, что сотрудница, которая забрала у него права, «недавно перенесла операцию».

«Прежде, чем снимать на видео, ты меня должен спросить. Ты слушай меня, не перебивая, а то как врежу и обижу. Она девушка. Только что говорила, что недавно ее прооперировали. Если что-нибудь с ней случится, кто в ответе будет?» — заявил Ажикулов.

В конце видео говорится, что водителю все-таки удалось вернуть свои права, но лишь после того, как в дело вмешался лично глава Ноокатского отделения ГУОБДД.

Милиция начала расследование

В пресс-службе ГУОБДД Ошской области «Клоопу» сообщили, что инспектор, которая попала на видео, действительно их сотрудница. В пресс-службе добавили, что она написала объяснительную и назвала видео «смонтированным». Милиция уже начала расследование инцидента.

«По ее словам, она остановила водителя из-за груза в багаже, который прикрыл госномер. Она хотела предупредить его и отпустить, но тот с самого начала стал снимать [все] на видео», — сказал пресс-секретарь патрульной милиции Алтынбек Тенизбаев.

Он добавил, что сотрудникам патрульной милиции запрещено выходить на службу на личных автомобилях.

Юрист «Прецедента» Замир Жоошев объяснил «Клоопу», что сейчас у инспекторов патрульной милиции вообще нет полномочий изымать права у водителя.

«Когда [водителя] останавливают, [инспектору] нужно объяснить причину. Затем спрашивают документы, и если есть основание, составляют протокол. По новому законодательству нельзя изымать права. Иначе это злоупотребление или превышение должностных полномочий», — сказал он.