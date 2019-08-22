Меня это не коснется. Объясняем, почему ВИЧ угрожает каждому

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться заболеваниям — туберкулезу, развитию злокачественных образований и даже банальному ОРВИ.

Вокруг этой инфекции очень много мифов и заблуждений. Например, считается, что ВИЧ распространяется преимущественно среди потребителей наркотиков и людей гомосексуальной ориентации. А тем, кто не является представителем одной из этих групп, он не грозит.

Но на самом деле это совсем не так.

Существует ошибочное представление, что вирус передается в основном через использованные шприцы. Но, на самом деле, если раньше основным путем передачи был инъекционный способ, то сейчас в 63% случаев люди заражаются через сексуальные контакты.

При этом, доля передачи инфекции через гетеросексуальный секс растет среди мужчин и остается на высоком уровне среди женщин.

Во время полового акта ВИЧ передается от мужчины к женщине значительно проще и чаще, чем наоборот, что увеличивает распространение ВИЧ среди женщин. Это называется «феминизация инфекции» и она приводит к тому, что ВИЧ становится болезнью всего общества, а не только ключевых групп.

В Кыргызстане высокий темп роста эпидемии иммунодефицита — за последние 14 лет новых случаев заражений стало больше. Теперь каждый семьсот пятидесятый кыргызстанец ВИЧ-положительный.

Источники: 1. Статистика ВИЧ, Республиканский центр СПИД, 2018 г.

2. Отчет по проведению ситуационного анализа в сфере предоставления услуг по профилактике, диагностике и лечению инфекций, передающимся половым путем (ИППП), в Бишкеке и Оше, ЮНФПА, 2018 г.

3. Данные, использованные при подготовке материала, доступны по ссылке

Публикация подготовлена в рамках программы «Общественное здравоохранение» Фонда «Сорос-Кыргызстан»