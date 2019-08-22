Адиль Турдукулов. Фото: «Апрель ТВ»

Член политсовета СДПК Адиль Турдукулов обратился в Генеральную прокуратуру и потребовал юридической оценки действий бывшего главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Турдукулов обвинил Сегизбаева в «злоупотреблении должностным положением», «подлоге», а также в «мошенничестве», пока тот возглавлял ГКНБ и показал документы, якобы полученные из Белиза и использованные при обвинениях против оппозиционных депутатов.

По его мнению, именно по этой причине Генеральная прокуратура должна «наконец привлечь к ответственности Сегизбаева».

При этом, Адиль Турдукулов и Абдиль Сегизбаев — активные сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Турдукулов сказал «Клоопу», что и раньше требовал привлечения Сегизбаева к ответственности.

«Во-первых, [Сегизбаев] не является членом партии, а я являюсь. И когда я находился в партии, публично и на митингах я заявил, что Сегизбаев и [экс-генпрокурорка Индира] Джолдубаева должны быть привлечены к ответственности. Поэтому в какую-то другую позицию я не перешел. То, что я говорил раньше, я и продолжаю говорить, вне зависимости от того, какая ситуация в стране», — заявил Турдукулов.

«Белизгейт»

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев инициировал поправки в конституцию страны. Это решение раскритиковали депутаты фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес президента, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканской страны Белиз.

Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.