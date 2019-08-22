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Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила «Клоопу», что близкую сторонницу бывшего президента Алмазбека Атамбаева и депутата парламента Ирину Карамушкину подозревают в «захвате заложников».

«Ей вручено уведомление в подозрении совершения преступлений по статье 244 — “Захват заложников”, а не массовые беспорядки, как она утверждает», — заявили в ведомстве.

Ранее Карамушкина заявила, что ее подозревают в организации массовых беспорядков. Вероятно, речь идет о столкновениях между сторонниками Атамбаева и силовиками в селе Кой-Таш, которые произошли 7 и 8 августа.

«Якобы я раздавала деньги и специально готовила народ, чтобы они избили сотрудников [милиции] и давала команды, тем самым нарушила присягу депутата Жогорку Кенеша […] Полный правовой коллапс и беспредел власти!» — написала Карамушкина на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, «генпрокурор Джамшитов перевел ее в подозреваемую». Сама Карамушкина не стала комментировать «Клоопу» подозрения в свой адрес, объяснив это тем, что сейчас находится в Следственном комитете и ожидает своего адвоката.

После того, как Алмазбек Атамбаев сдался правоохранительным органам после двух дней ожесточенного противостояния, его сторонников начали вызывать на допросы. В числе тех, с кем разговаривали следователи была и Ирина Карамушкина, однако она не говорила о чем ее допрашивали, ссылаясь на подписку о неразглашении.