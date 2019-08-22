Пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что бывшего генерального прокурора Кыргызстана Индиру Джолдубаеву поместили под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

«В рамках досудебного производства 20 августа [Индира Джолдубаева] уведомлена о подозрении в совершении преступления, предусмотренного [статьей] “Коррупция” уголовного кодекса Кыргызстана», — говорится в сообщении МВД.

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году, и он покинул страну сразу же после выхода из колонии. Поводом для освобождения Батукаева стал врачебный диагноз «лейкоз», а позже выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным. Кыргызская сторона вела переговоры со своими российскими коллегами об экстрадиции Батукаева обратно, но это ни к чему не привело.

Джолдубаева в тот период работала заведующей отделом судебной реформы и законности в администрации президента Алмазбека Атамбаева. Годом позже она стала генеральным прокурором Кыргызстана.

Власти возобновили расследование дела о его незаконном освобождении весной 2019 года. Вскоре после этого были задержаны и отправлены под домашний арест многие чиновники — например, экс-глава Госслужбы исполнения наказаний, депутат Зарылбек Рысалиев, экс-генпрокурор Аида Салянова и экс-глава Минздрава Динара Сагынбаева.

Обвинение в незаконном освобождении Батукаева стало причиной обвинений против бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которое привело к лишению его неприкосновенности и дальнейшему аресту.