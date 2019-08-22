Пресс-служба погранслужбы Украины сообщила, что гражданка Кыргызстана прилетела в аэропорт «Одесса» 20 августа из Турции. Ее имя не приводится, однако указано, что ей 24 года.

По данным погранслужбы, при проверке документов женщины ее данные обнаружили в базе данных Интерпола. Также говорится, что правоохранительные органы Кыргызстана разыскивают ее уже два года.

«Проверяя информацию пограничники выяснили, что женщина находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях», — говорится в сообщении погранслужбы.

Женщину передали сотрудникам Национальной полиции Украины.

В пресс-службе МИД Кыргызстана «Клоопу» не смогли предоставить дополнительную информацию о задержании гражданки Кыргызстана.

«Клоопу» не удалось связаться с пресс-службой посольства Кыргызстана в Украине. Пресс-службы МВД и ГКНБ также оказались недоступны для комментариев на момент публикации материала.