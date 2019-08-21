Милиция начала досудебное производство по статье «Хулиганство» в отношении шести человек. Их задержали во время беспорядков на площади «Ала-Тоо» в ночь на 9 августа.

Об этом сообщили на совещания в мэрии Бишкека 21 августа. По данным ГУВД Бишкека, во время беспорядков милиция задержала 40 человек.

Позже 34 из них отпустили после проведения разъяснительных работ. В отношении остальных ведется следствие — пять из них находятся под стражей, а один подозреваемый отпущен под домашний арест.

После задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева вечером 8 августа часть его сторонников собралась на площади Ала-Тоо. По данным ГУВД, число «агрессивно настроенных» людей достигло 1500. Некоторые участники беспорядков были в масках и с палками в руках.