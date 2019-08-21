Заседание суда

Судебная коллегия Верховного суда отменила приговор оппозиционеру Омурбеку Текебаеву. Предыдущие инстанции судов признали его виновным в получении взятки в 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского.

Суд направил дело Текебаева в Первомайский районный суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Хотя прокуроры выступили против пересмотра дела.

«Когда дело вернутся в суд, мы направим просьбу, чтобы Текебаева отпустили [из колонии]. Потом начнем суд», — сказала адвокатка политика Чинара Джакупбекова.

Юристы Текебаева утверждают, что Маевский не снимал со своего счета в банке миллион долларов. Хотя он заявлял, что снял деньги частями в 300 и 700 тысяч долларов в 2010 году, чтобы передать Текебаеву.

Дело Текебаева

В 2017 году суды всех инстанций признали Текебаева виновным в получении взятки в $1 млн от российского бизнесмена Леонида Маевского. Взамен Текебаев якобы должен был предоставить Маевскому доступ к управлению сотовым госоператором «Мегаком».

Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов. Обоих признали виновными и осудили на 8 лет с конфискацией имущества, но из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».

Текебаева арестовали в феврале 2017 года на фоне его критики тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева. Политик активно выступал против инициатив Атамбаева — он и его партия «Ата Мекен» были против изменений в Конституцию, которые приняли в конце 2016 года.

Сторонники и юристы Текебаева несколько раз безуспешно обращались в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой пересмотреть его дело. В мае 2019 года Верховный суд отменил конфискацию имущества Текебаева.