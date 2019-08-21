Врачи госпитализировали экс-генпрокурора Аиду Салянову 19 августа в Национальный центр кардиологии и терапии с воспалением оболочек сердца. Об этом сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.

По словам сестры, Салянова получает необходимое лечение, но ей требуется операция.

«Врачи давно рекомендовали операцию на сердце. Сейчас состояние Аиды ухудшилось. Пока идут следственные мероприятия и суд, она будет лечиться, находиться под наблюдением врачей. Когда она уже будет выездная, то операцию проведут, скорее всего, за рубежом», — сообщила она.

Аиду Салянову задержали 4 июня по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сама Салянова отрицает все обвинения в свой адрес. «Законно Батукаев освободился или нет – я не имею к этому никакого отношения. Как бы он ни выехал, я считаю, что действия прокуроров были законными и постараюсь защитить их, а не других», — заявляла она.

Салянову провела под арестом в СИЗО ГКНБ более двух месяцев. Ее отпустили под домашний арест 15 августа после того, как она пошла на сделку со следствием.

Кроме Саляновой по делу проходит и бывший президент страны Алмазбек Атамбаев, которого задержали 8 августа после двухдневного штурма его резиденции.

Также власти арестовали врачей, которые диагностировали ему лейкоз. Под домашним арестом находится бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева и экс-вице-премьер Шамиль Атаханов.