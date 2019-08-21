«Бывает же такой тупой народ». Кыргызская милиция подозревает узбекского бойца в разжигании межнациональной розни

Бой между Нурсултаном Розибоевым и Алтынбеком Арыкбаевым

Что случилось?

Узбекский боец Нурсултан Розибоев 18 августа проиграл в турнире по кулатуу — единоборство, основанное на древнем кыргызском воинском искусстве. Победителем стал кыргызский боец Алтынбек Арыкбаев. Бой прошел в городе Кара-Суу Ошской области.

После боя Розибоев в прямом эфире инстаграма заявил: «бывает же такой тупой народ», «они арестовали своего президента, а милицию и в грош не ставят».

Как на это отреагировали в Кыргызстане?

В социальных сетях кыргызстанцы начали негативно высказываться в отношении Розибоева. Кыргызские спортсмены также начали отвечать на высказывания узбекского спортсмена.

«Ты наполнил свой рот гавном… Шакал, отвечай за свои действия. […] Я вызываю тебя в бой», — заявил популярный в стране кикбоксер Дастан Шаршеев.

Основатель FFC в Кыргызстане Шер Насирдинов призвал Розибоева извиниться за свои высказывания. FFC — Final Fight Championship, международная компания по продвижению спортивных единоборств.

«Слышать от тебя, что кыргызский народ плохой — для нас большой удар. Я хотел попросить тебя, чтобы ты повел себя как мужчина, как спортсмен и попросил прощения», — заявил Насирдинов.

Что говорят кыргызские власти?

Областная милиция Ошской области сообщила «Клоопу», что Розибоев подозревается в разжигании межнациональной розни. По этому делу начато досудебное производство.

«Розибоев в своем Инстаграме распространил обращение, где порочит честь и достоинство кыргызского народа. Организаторы соревнования, где участвовал спортсмен, допрашиваются. Начато расследование», — сказала пресс-секретарь областной милиции Нурпери Абдуллаева.

Областная милиция сообщила, что по завершению следствия в Кыргызстане силовики двух государств проведут переговоры, чтобы вызвать Розибоева на беседу.

Какова позиция Розибоева?

22 августа на инстраграм-странице strong_uzbekistan узбекский спортсмен опубликовал новое видео. Там Розибоев поясняет, что его обращение в прямом эфире было адресовано жителям Кара-Суу, которые смотрели бой, а также тем, кто участвовал в соревнованиях.

«Судья кидался нашим флагом. И какое право он имеет оскорблять нас? После боя в мою сторону шла толпа из 1000 человек. Все говорят, что не бывает плохого народа, а бывает плохой человек. А кого я должен был указать из тысячи?» — сказал боец.

При этом Розибоев не стал извиняться за высказывания из первого видео.

Нурсултан Розибоев известен под псевдонимом Black. Он занимается смешанными боевыми искусствами около 5 лет и в Кыргызстане выступал неоднократно. В 2017 году стал победителем международных соревнований WEF Global 9, которые проходили в Бишкеке.