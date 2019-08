«Бывает же такой тупой народ». Кыргызская милиция подозревает узбекского бойца в разжигании межнациональной розни

View this post on Instagram

#Тезкор! Ҳакам Ўзбекистон байроғини улоқтириб юборди! ММА бўйича Қирғизистонда ўтган жангда спортчимиз Нурсултон Рўзибоев ғалаба қозонди, бироқ уни нишонлашга ҳакам қаршилик қилди. Бу ҳам етмагандек байроғимизга ҳурматсизлик кўрсатди! 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 ✏ ️Пишите комментарии 👥 Отмечайте друзей ⬆ Подпишитесь 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 ✅ @strong_uzbekistan ✅ @nursulton_black_roziboev 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹 #stronguzbekistan #sport #active #fit #uzbekistan #soccer #basketball #mma #uzbekistan #balls #ufc #game #games #crowd #wrestling #action #kick #throw #boxing #win #winning #fans #mmauzbekistan #playing #bellator #field #green #grass #score