Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что зарплаты учителей увеличатся на 30% уже с 1 октября. Он сказал об этом на педсовете «Современные векторы образования Кыргызстана» в Иссык-Кульской области.

«С 1 октября текущего года заработные платы учителей будут повышены на 30%. Учитель, преподававший 20 часов и получавший 12 тысяч сомов, будет получать заработную плату свыше 18 тысяч сомов», — заявил он.

Согласно данным Нацстаткома, средняя зарплата в сфере образования составляет 11600 сомов. Учителя, врачи и соцработники получают от государства помощь в виде льготной ипотеки, но воспользоваться этой помощью почти невозможно из-за низких зарплат.

Ранее премьер-министр распорядился повысить зарплаты для 1500 тренеров и 400 спортивных работников. Зарплата тренеров увеличится на 50%, а работники спортучреждений — на 20%.

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