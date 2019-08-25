Обновлено: 11:00

24 августа на кыргызско-таджикской границе случился очередной конфликт, по версии Погранслужбы жертв нет, но в Лейлекской районной администрации сообщают о двух пострадавших кыргызстанцах.

В местности Борбордук Жаны-Жерской сельской управы собрались около 15 кыргызстанцев и 20 граждан Таджикистана.

Жители соседней страны требовали от кыргызстанца прекратить строительство забора, который, по информации Погранслужбы, он возводил на своем участке. По мнению таджикистанцев, его дом находится на спорном участке госграницы.

Таджикистанцы начали разрушать забор, после чего на место прибыли кыргызские пограничники. Погранслужба утверждает, что жители соседней страны бросали в кыргызских военных камни и пытались завладеть их оружием. После двух предупредительных выстрелов в воздух таджикистанцы покинули место конфликта.

Кроме того, в тот же день жители таджикского села Ходжа собрались у границы, поблизости от баткенского села Кок-Таш — они были недовольны строительством дороги Аксай— Кок-Таш. Погранслужба утверждает, что жители разошлись после того, как «таджикская сторона провела с ними разъяснительную работу».

На спорных участках границ регулярно происходят конфликты. Большая часть регулируется на местах и обходится без жертв, но уже несколько раз за этот год конфликты приводили к смертям, а жителей кыргызского села Аксай приходилось временно эвакуировать.

В июле 2019 года очередной конфликт, приведший к жертвам, стал причиной внеочередной встречи президентов Кыргызстана и Таджикистана.

Причиной конфликтов становятся заборы, флаги, мосты, драки между подростками, строительство дороги, распределение воды, но главная причина в наличии спорных границ. Президенты Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обещали решить вопросы демаркации и делимитизации границ.