МЧС сообщило о ликвидации последствий селей в городах Чолпон-Ата и Балыкчи Иссык-Кульской области. Ведомство сообщает, что от селя пострадали один дом (придомовой участок) в Балыкчи и участки 15 домов, пяти магазинов, шести кафе и двух банков в Чолпон-Ате.

Воду выкачивали мото-помпой, в устранении последствий селя участвовали спасатели МЧС и сотрудники гражданской защиты города Чолпон- Ата.

Ранее в соцсетях сообщали, что вода озера Иссык-Куль из-за селей в Чолпон-Ате может быть загрязнена отходами из септиков местных домов, но МЧС не подтвердило эту информацию.

По словам официальной представительницы министерства чрезвычайных ситуаций Элмиры Шериповой, находящейся на Иссык-Куле, после устранения последствий селя курортные города снова готовы к отдыхающим.