Пресс-служба ГУОБДД сообщила, что младшему инспектору по Ноокатскому району Ошской области Зарине Камбаровой объявлен строгий выговор за нарушение приказа МВД и служебной этики.

Видеозапись инцидента с ее участием появилась в фейсбуке 21 августа. На видео показано, что Камбарова остановила водителя и потребовала у него водительские права, техпаспорт и чек об уплате налога на машину.

Мужчина предоставил ей права, после чего сотрудница патрульной милиции забрала их и села в «Дэу Матиз», который был припаркован напротив. Водитель несколько раз обратился к ней и другому инспектору, чтобы ему вернула права, но они проигнорировали его требования и уехали с документами.

В конце видео говорится, что водителю все-таки удалось вернуть свои права, но лишь после того, как в дело вмешался лично глава Ноокатского отделения ГУОБДД.