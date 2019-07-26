Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном 26 июля.

Таджикское издание «Озоди» сообщило, что встреча президентов прошла в Ворухе. Главы государств намерены обсудить вопросы по делимитации и демаркации границ.

За несколько дней до встречи президентов, на кыргызско-таджикской границе вспыхнул конфликт жителями сел Аксай и Ворух. Кыргызские власти заявили о 17 пострадавших, а таджикские об одном погибшем и 10 раненых.

Из села Аксай эвакуировали более 650 человек из-за конфликта — спустя несколько дней, все жители вернулись в свои дома. Сейчас обстановка на границе стабильная, пограничные отряды двух стран ведут разъяснительные работы с населением.