Президент Сооронбай Жээнбеков 26 июля встретился с жителями приграничного села Аксай в Баткенской области и заявил, что ситуация в районе находится под его «личным контролем».

«Ваша безопасность и интересы нашего государства будут на первом плане. В данное время, мы активно работаем над другими мерами по решению всех вопросов, касающихся границы», — заявил глава государства.

Жээнбеков пообещал, что «в ближайшее время» в приграничных селах будут построены здания противопожарной и спасательной службы, местным жителям также предоставят новую машину скорой помощи. Кроме того, президент пообещал начать строительство новой насосной станции и нескольких школ.

«Социальные вопросы будут решены. Самое главное — призываю всех вас не идти на поводу провокаторов. Работайте сообща вместе с милиционерами. Кыргызы издревле славились своим великодушием и гостеприимством. Какие бы то ни были конфликты — они принесут лишь вред», — сказал Жээнбеков.

Он также призвал население быть «терпеливыми и сдержанными». После встречи с жителями Аксая, Жээнбеков отправился в таджикский город Исфара для переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Конфликт на границе

Встречи двух президентов происходят на фоне приграничного конфликта между жителями кыргызского села Аксай и таджикского анклава Ворух.

Стычка между жителями приграничной территории произошла 22 июля. По данным кыргызских властей, пострадали 17 человек — у некоторых из них огнестрельные ранения. Таджикская сторона заявила об одном погибшем и десяти пострадавших.

Погранслужба Кыргызстана на 25 июля оценивали обстановку в регионе как «относительно стабильную». Пограничники несут службу в усиленном режиме. Продолжаются разъяснительные работы среди местного населения о недопущении эскалации конфликта.