Самолет, на котором бывший президент Алмазбек Атамбаев вернулся в Кыргызстан, приземлился на авиабазе в Канте примерно в 19:00.

Возле авиабазы его встретили журналисты и сторонники. Выступая перед собравшимися, Атамбаев заявил, что не смог отказаться от поездки в Россию, потому что его об этом «несколько раз попросил друг Владимир Путин».

«[…] Он не только президент России, он мой друг, близкий человек. Он отправил за мной самолет, пригласил […] Он беспокоится за Кыргызстан, вы же слышали об этом в его заявлении. Расстраивается о том, что, неужели, будет третья революция. Я ему сказал, что революцию всегда делает власть. Народ поднимается от безысходности», — цитирует Атамбаева «Азаттык».

Бывший президент также прокомментировал сравнение своей поездки с тем, как в 2017 году к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву ездил Омурбек Бабанов, который тогда был кандидатом в президенты Кыргызстана и главным оппонентом Сооронбая Жээнбекова.

«Тогда были выборы президента, а сейчас никаких выборов нет. Благословения надо просить не у кого-то со стороны, а у народа. Я знаю, что он [Бабанов] ожидал не только моральной поддержки», — цитирует Атамбаева Kaktus Media.

Ранее его сторонники распространили заявление по итогам встречи с президентом России, в котором говорилось, что Атамбаев и Путин обсуждали необходимость политической стабильности в Кыргызстане.

Владимир Путин заявил после встречи с Атамбаевым, что что кыргызстанцы должны объединиться вокруг действующего лидера Сооронбая Жээнбекова ради политической стабильности.

Атамбаев вылетел в Москву 24 июля после того, как трижды проигнорировал вызовы на допрос в МВД Кыргызстана. Повестки начали приходить Атамбаеву после того, как парламент лишил его статуса экс-президента и неприкосновенности.

Попытки преследования Атамбаева происходят на фоне его ссоры с действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Их конфликт длится с весны 2018 года, когда бывший президент возмутился тем, что Жээнбеков усомнился в итогах его кампании по борьбе с коррупцией.