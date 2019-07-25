Дизайнер Никита Тарасенко должен прийти на допрос в Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) 26 июля. Причины вызова неизвестны.

Тарасенко сообщил о предстоящем допросе на своём аккаунте в фейсбуке — он опубликовал повестку, согласно которой его вызывают в качестве свидетеля.

Информагентство 24.kg сообщило со ссылкой на ГКНБ, что Тарасенко вызывают по факту «возбуждения межрелигиозной вражды». О какой именно публикации сказали в ГКНБ — неизвестно.

Сам Тарасенко сперва не знал причины интереса со стороны спецслужб, однако позже обновил свой пост и добавил, что допрос может быть связан с коллажем на известных политиков, который он опубликовал в соцсетях.

На картинке под названием «Ошское ОПГ» изображены президент Сооронбай Жээнбеков, его брат, депутат парламента Асылбек Жээнбеков и бывший замглавы таможенной службы Райымбек Матраимов.

«”Ошские” получили известность из-за целого ряда совершаемых ограблений у простых граждан. По мнению следователей, на их счету как минимум 700 млн награбленных долларов», — написал Тарасенко.

Там также изображены спикер парламента Дастан Джумабеков, экс-спикер Ахматбек Келдибеков и еще двое братьев Матраимовых — депутат парламента Искендер Матраимов и аким Кара-Сууйского района Тилек Матраимов.

24 июля финпол сообщил, что компании, связанные с Райымбеком Матраимовым, скрыли налогов на 24 млн сомов. Это стало известно после проверки имущества Матраимова, которая длится уже более полугода.