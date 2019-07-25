Елена Григорьева на акции протеста в апреле

Следственный комитет России 25 июля сообщил о задержании уроженца Кыргызстана. Его подозревают в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, которая вела свою деятельность в Санкт-Петербурге.

Следователи не раскрыли имени подозреваемого, но указали год рождения — 1981 год. Следствием «получены доказательства» того, что убийство Григорьевой произошло на бытовой почве.

«Подозреваемый в ночь с 20 на 21 июля 2019 года будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

По версии следственного комитета, Григорьева «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

Также Следственный комитет сообщает, что подозреваемого обвиняют в грабеже и нападении на другого человека.

Убийство Елены Григорьевой произошло в Санкт-Петербурге ночью 21 июля — ее тело обнаружили в нескольких сотнях метров от ее дома с несколькими ножевыми ранениями.

Правозащитники сообщили, что Григорьевой поступали угрозы перед ее убийством. Она обращалась в милицию, но никаких мер правоохранители не приняли. В полиции позже подтвердили факт получения заявлений от Григорьевой, однако там посчитали, что ее жизни прямой угрозы нет.

После гибели Григорьевой группа активистов из Санкт-Петербурга обратилась в Следственный комитет и МВД России с просьбой проверить движение «Пила против ЛГБТ» на возможную причастность к ее убийству.

Ранее движение «Пила» опубликовало список активистов, которым приготовили «очень опасные и жестокие подарочки» — в их числе была и Григорьева.